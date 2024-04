Algérie: Le 6e Festival du rire 'Algé'Rire' du 30 avril au 3 mai prochain

ALGER — Des humoristes algériens et étrangers parmi les plus connus de la comédie et du stand-up, animeront la 6ème édition du Festival international du rire "Algé'Rire", prévu du 30 avril au 3 mai prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, ont indiqué dimanche à Alger les organisateurs.

Placée sous le signe "100% rire ensemble", cette édition a pour objectif de "faire rayonner l'humour algérien, africain et international", a souligné lors d'un point de presse Tarik Ouhadj, fondateur de "Broshing Events", agence organisatrice de cet évènement.

Au menu de cette édition, des spectacles animés par une trentaine de comédiens algériens et étrangers, un spectacle "100% féminin", en plus d'une représentation, mettant en scène de jeunes talents du stand-up algérien.

Parallèlement aux spectacles de one-man-show et les sketchs, les organisateurs proposent un espace "Kids Corner", dédié aux enfants et aux plus petits, avec des animations et ateliers ludiques et récréatifs en plus des spectacles de marionnettes et de clowns.

Organisé depuis 2013 par "Broshing Events", le Festival international du rire "Algé'Rire" réunit chaque année un grand nombre de spectateurs.