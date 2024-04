Maroc: La FAAPA organise un séminaire sur le 'Fact-checking - Détection des fake news dans les contenus médiatiques'

Rabat — Les travaux d'un séminaire de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), autour du thème "Fact-checking : Détection des fake news dans les contenus médiatiques", se sont ouverts lundi à Rabat.

Ce séminaire de cinq jours, organisé au profit de 24 journalistes issus des Agences de presse membres de la FAAPA, portera sur différents aspects de la thématique choisie, notamment "l'historique de la propagation des fake news et l'apparition du Fact-checking", "les objectifs et les enjeux du Fact-checking", "les outils et les techniques du Fact-checking" et "la méthodologie de Fact-checking".

S'exprimant à l'ouverture de ce séminaire, le Président de la FAAPA, Directeur Général de la MAP, Fouad Arif, a souligné la pertinence de la thématique de cet événement qui traduit l'importance qu'accorde la FAAPA au "renforcement des compétences et des échanges d'expériences entre les journalistes des agences de presse africaines sur un sujet d'actualité qui nous préoccupe tous, en tant que professionnels des médias".

Il a, dans ce sens, émis le souhait de voir cette formation aboutir à la création d'un réseau actif de Fact-Checkers au sein de la Fédération panafricaine, qui "contribueront au sein de leurs rédactions respectives, à implémenter les techniques de vérification de l'information et permettront de renforcer la coordination entre les membres de la FAAPA dans ce domaine".

M. Arif a également relevé que l'objectif final de cette initiative est de créer un cadre pour les journalistes leur permettant la mise en place d'une plateforme spécialisée dans la vérification des informations et des contenus multimédias, ainsi que l'élaboration d'un guide sur le fact-checking, en vue de le mettre à la disposition des journalistes des agences de presse africaines.

Le journaliste et expert des médias camerounais, Xavier Messé A Tiati, qui participe en tant que formateur à ce séminaire, a mis l'accent sur la pertinence du choix de ce thème par la FAAPA, relevant que les participants à cette session ont besoin d'acquérir les dernières techniques de fact-checking afin de relever ce défi "très sensible" à l'échelle mondiale.

"Cette formation intervient à point nommé car la thématique abordée est très sensible, les journalistes étant exposés en permanence, à travers les réseaux sociaux et l'évolution d'internet, à des fausses nouvelles qui sont propagées à une grande vitesse et à large échelle, relayées savamment par des parties occultes", a relevé l'expert.

Ce séminaire devrait déboucher sur la mise en place d'un réseau de Fact-checkers des agences de presse africaines, affilié à la FAAPA, ayant pour mission de partager les expériences en matière de Fact-cheking et renforcer le Fact-cheking dans les rédactions des agences de presse africaines.