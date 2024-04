Algérie: Occupation française et résistances dans le Sud-ouest algérien, thème d'un nouvel ouvrage du chercheur Roucham Aïssa

NAAMA — Le chercheur Roucham Aïssa vient de publier un nouvel ouvrage d'histoire sur l'occupation française du Sud- ouest algérien et les résistances populaires qui lui ont fait face entre 1845 et 1934.

Natif de Aïn Sefra (Nâama), l'auteur du livre qui est chercheur spécialisé et dont l'intérêt principal porte sur l'histoire des résistances populaires et la glorieuse Guerre de libération nationale, a indiqué que sa nouvelle publication est axée sur la contribution de la région du Sud du pays qui, a-t-il dit, a fait preuve, à l'instar des autres régions du pays, de détermination dans sa résistance face au colonialisme, qui s'était retrouvé face à des populations attachées à leurs terres et refusant le colonialisme.

Le livre, édité en langue arabe, comporte plusieurs chapitres répartis sur 277 pages, dont "L'occupation française de la région des steppes et des Ksours", "La tendance du colonialisme français à occuper l'extrême sud à travers les Ksours d'El Bayadh, Aïn Sefra et le territoire des H'mianes" et "Les Batailles héroïques et les épopées historiques de la résistance des Ouled Sidi Cheikh, Cheikh Bouâmama et Mohamed Ould Ali".

L'auteur a à son actif plusieurs ouvrages, dont "Précis de l'histoire du Maghreb arabe" et un autre intitulé "Cheikh Mohamed Ould Ali, porte-drapeau de la résistance dans la région de Djebel Ksours et du Sud oranais de 1881 à 1900".