Madagascar: Padel - Orange MPPT 100 - Miary Zo et Jacky survolent les débats

Le terrain du Soavina Atmosphère a été le théâtre d'une compétition de haut niveau, en présence de l'expert Julien Bondia, ce week-end, lors du tournoi Orange MPPTour 100.

Le duo, composé de Miary Zo Rakotondramboa et Jacky Michel Ramananjatovo a brillamment remporté le tournoi Orange MPPTour 100, qui s'est tenu ce week-end sur le terrain du Soavina Padel Atmosphère. Après un match très disputé, ils ont pris le dessus sur la paire formée par Ratahina Ny Itokiana et Toavina en deux sets à un. La première manche a été remportée par Tokiana et Tiaviana sur le score de 7/5, mais la paire Miary Zo-Jacky a renversé la tendance lors des deux derniers sets avec des scores de 6/1 et 6/2.

Les champions de cette sixième édition ont montré une détermination sans faille, en éliminant l'équipe favorite composée de Stéphane Rajaonson et Landry Rabezafy en demi-finale en deux sets à un (4/6, 6/4, 8/10). « Nous avons dû lutter dès la phase de poules, qui faisait partie des groupes les plus difficiles du tournoi. Ensuite, nous avons affronté Corentin et Nantenaina en quart de finale, avant de croiser le fer avec Stéphane et Landry en demi-finale. C'était la première fois que nous jouions ensemble, et notre avantage résidait dans notre jeu homogène. Je constate que le niveau du padel à Madagascar a beaucoup progressé, tant chez les hommes que chez les femmes, et c'est satisfaisant. Cela ajoute de la compétitivité et des défis pour tout le monde », explique Miary Zo.

Intouchable

Dans la catégorie féminine, les soeurs Fitia-Miarana Robinson ont une nouvelle fois confirmé leur suprématie à Soavina. Malgré les efforts acharnés de Prisca Razafimamonjy et Jenny Hanitriniala du club Atema lors d'une finale captivante, les Robinson ont remporté le tournoi 100 en deux sets nets sur le score de 6/2 et 6/4. Prisca et Jenny n'ont pas réussi à prendre leur revanche contre les Robinson, après leur défaite lors du tournoi 250 à l'Urban Futsal à Andraharo, le mois dernier.

Le titre de la troisième place revient au duo Lalaina-Sariaka après leur victoire en deux sets contre Rianja et Fitia (4/2, 5/3). L'expert international, Julien Bondia, a accompagné les joueurs lors de cette Orange MPPTour 100 au Soavina Atmosphère. Par ailleurs, un nouveau terrain de padel a été inauguré au Marais Masay à Andranobevava, marquant ainsi une avancée majeure dans la promotion et la vulgarisation de ce sport de raquette à Madagascar.