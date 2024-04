Madagascar: Fonds Monétaire International - Une mission pour deux nouveaux programmes de financement

Les relations entre Madagascar et le Fonds Monétaires International sont au beau fixe. Une forte délégation de ce bailleur de fonds effectue actuellement une mission à Madagascar.

Un tournant décisif dans les relations entre les deux parties puisque la mission en question marque le point de départ de deux nouveaux programmes de financement.

Importance capitale

Dirigée par le Chef de mission Frédéric Lambert, un habitué du dossier Madagascar et composée, entre autres, du représentant résident du FMI à Madagascar, Mokhtar Benlamine, la mission a débuté par une séance de travail avec le ministère de l'Economie et des Finances. La séance qui a été dirigée côté malgache par la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison est d'une importance capitale dans la mesure où elle est axée sur le démarrage de deux nouveaux accords de financement.

A savoir, un nouvel accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et un autre sur la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Le nouveau programme FEC va ainsi remplacer l'actuel qui a couvert la période 2021 - 2013 et qui est donc dans sa phase finale. L'on apprend qu'au lieu de demander une extension de ce programme en cours, la partie malgache a opté pour un tout nouveau programme qui s'étalera sur 3 ans. Une stratégie qui se justifie par le fait que la FRD doit être menée en parallèle avec un programme d'une durée d'au moins 18 mois.

%

4 piliers

Ce nouvel accord, est en tout cas appelé à répondre aux objectifs de développement fixés par les autorités malgaches.« Ce nouveau programme FEC est axé sur 4 piliers qui sont en phase avec le programme Général de l'Etat », a déclaré le Chef de mission du FMI Frédéric Lambert. A savoir, pilier de la gouvernance, pilier monétaire, pilier de la croissance inclusive et enfin celui de protection sociale et du développement du capital humain.

Ces piliers feront l'objet de discussions avec le gouvernement qui aura encore à les confirmer. La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, n'a pas manqué de se féliciter du fait que ces piliers de la nouvelle FEC répondent à la vision et aux objectifs de développement fixés par le président de la République, Andry Rajoelina. « Le gouvernement est prêt à continuer de travailler avec le FMI et à engager des réformes pour le développement économique du pays », a-t-elle déclaré.

Financement abordable

Des réformes qui auront également la chance d'être réalisées avec l'appui de la FRD. Il s'agit en effet d'un programme qui offre un financement abordable et à long terme permettant à des pays engagés dans des réformes de réduire les risques pour la stabilité future de leur balance des paiements, notamment ceux liés au changement climatique et aux pandémies. La FRD porte sur 5 grands axes. A commencer par le renforcement de la gouvernance des politiques climatiques et l'intégration des questions climatiques dans la gestion des finances publiques et des investissements publics.

Puis, l'amélioration de l'adaptation aux changements climatiques et le renforcement de la résilience de Madagascar face aux catastrophes naturelles. Le programme soutiendra également les efforts qui visent à ralentir la croissance des émissions de gaz à effet de serre, à renforcer la protection des forêts et de la biodiversité, et à mobiliser des financements climatiques, avec l'objectif d'attirer d'autres investisseurs aussi bien publics que privés. Comme la FEC, la FRD durera 36 mois et comportera des revues périodiques.

Notons que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a assisté par visioconférence à la réunion d'hier. Les réunions techniques entre les membres de la délégation du FMI et les techniciens des différents ministères se poursuivront jusqu'au 3 mai prochain. La délégation rencontrera également les hauts responsables publics dont le président de la République, Andry Rajoelina.