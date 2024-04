Madagascar: Programme SUNREF - Une initiative en faveur du développement durable

Le programme SUNREF, développé par l'Agence Française de Développement et soutenu par l'Union européenne continue de susciter de l'optimisme en encourageant les actions et pratiques positives en faveur du développement durable.

C'est ce qui est ressorti de l'atelier à mi-parcours de ce projet et qui s'est tenu le 11 avril dernier au Novotel Alarobia.

Ambition initiale

Ayant réuni les porteurs de projets, les banques partenaires et autres institutions financières de la place, les responsables ministériels, les représentants des partenaires techniques et financiers, cet atelier a été très riche en échanges.

Ce rendez-vous a notamment permis de rappeler l'ambition initiale du programme SUNREF : celle de promouvoir les investissements verts du secteur privé, via le déploiement combiné d'une offre technique et financière adaptée et incitative. Et ce, en alliant lignes de crédit, assistance technique et primes à l'investissement. Les participants ont pu également s'inspirer des réussites des entreprises, déjà engagées dans des projets soucieux d'équilibrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans le cadre de leurs activités.

Enjeux environnementaux

Cet événement a également été l'occasion de montrer l'ampleur des impacts environnementaux et sociaux des projets réalisés à date dans le cadre de SUNREF, par des entreprises qui ont su intégrer les enjeux environnementaux dans leur stratégie de développement et saisir les opportunités créées par les transitions énergétique et écologique, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Soucieux de capitaliser les acquis de sa démarche, SUNREF a mis à profit cet atelier à mi-parcours pour inviter les différentes parties prenantes, notamment les acteurs publics et les opérateurs privés, les responsables des différentes institutions financières et bancaires de Madagascar et certains bénéficiaires à partager leurs expériences.