Afrique de l'Est: Tennis de table - Championnat d'Afrique de l'Est - Les Malgaches en roue libre à Kampala

Les hommes disputent les demi-finales du tournoi par équipe ce jour contre les Djiboutiens.

Première journée fructueuse pour les pongistes malgaches engagés au Championnat d'Afrique de l'Est de tennis de table à Kampala, Ouganda. Les hommes ont réalisé un parcours sans faute pour le tournoi par équipe. Ils ont remporté trois victoires hier sur autant de rencontres. Face aux Rwandais, les Malgaches se sont imposés par 3 victoires à 0.

Stephen Ravonison a battu Didier Hahirwa Basenga par 3 sets à 0 (11/8-11/5 et 11/6). Antoine Razafiniarivo a emboîté le pas à son compatriote en s'offrant facilement Blaise Shimirwa en trois sets, (11/6-12/10 et 11/3). Zo Razafindralambo a bouclé le jeu par une victoire sans appel par 3 sets face à Patrick Masengesho (11/6-11/7 et 11/8). Lors de la deuxième confrontation, les Malgaches ont disposé des Soudanais par 3 victoires à 0.

Les Fabio Rakotoarimanana, Antoine Razafiniarivo et Zo Razafindralambo n'ont pas tremblé et ont remporté leur match par 3 sets à 0. Comme disait l'adage, jamais deux sans trois, les pongistes malgaches n'ont fait qu'une bouchée des Mauriciens par 3 victoires à 0. Antoine a corrigé Rayann Desscann en 3 sets (11/4-11/6 et 11/5). Fabio a pris le dessus sur Zayyan Hossein par 3 sets à 0, (11/8-11/4 et 11/7).

Stephen Ravonison a surpris Soham Gooljar en 3 sets (11/7-12/10 et 11/7). Ces trois victoires placent les Malgaches en tête, ils se qualifient pour les demi-finales. Ils affrontent les Djiboutiens, si l'autre demi-finale met en prise les Mauriciens aux Ougandais. Au vu des prestations des hommes, le titre est à leur portée. Dans les hostilités féminines, elles ont assuré. La troupe à Karen a remporté une première victoire par forfait des Ethiopiennes. Elles jouent les demi-finales ce jour.