Madagascar: Commerce mondial des marchandises - Une reprise mais avec des risques de détérioration pour 2024, selon l'OMC

Le commerce mondial des marchandises connaîtra une croissance pour les deux années à venir après une chute de l'ordre de 1,2% l'année dernière, selon les prévisions des Économistes de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce).

Il s'agit notamment d'une croissance en volume avec des taux respectifs de l'ordre de 2,6% pour cette année 2024 et de 3,3% pour l'année prochaine. Dans le dernier rapport « Perspectives et statistiques du Commerce mondial », ces économistes notent que les pressions inflationnistes devraient s'atténuer cette année entraînant une reprise progressive du commerce mondial des marchandises. Cependant, ils mettent en garde que cela pourrait avoir des risques de détérioration en raison des conflits régionaux, des tensions géopolitiques et de l'incertitude des politiques économiques.

En dépit de tout cela, « nous progressons vers une reprise du commerce mondial, grâce à des chaînes d'approvisionnement résilientes et à un cadre commercial multilatéral solide, qui sont cruciaux pour améliorer les moyens de subsistance et le bien-être. Il est ainsi impératif de limiter les risques, dont entre autres, les troubles géopolitiques et la fragmentation des échanges afin de maintenir la croissance économique et la stabilité », a souligné le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à cette occasion.

Fortes hausses des prix des produits alimentaires

Parlant de l'évolution du commerce mondial des marchandises en 2023, ces économistes ont avancé que cela a connu une baisse en volume de 1,2% étant donné que les prix élevés de l'énergie et l'inflation ont continué à peser lourdement sur la demande des produits manufacturés. En revanche, le commerce mondial est resté bien au-dessus de son niveau d'avant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 tout au long de cette année, a-t-on évoqué.

Toujours d'après ce rapport publié, la croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) mondial aux taux de change du marché restera également stable dans l'ensemble au cours des deux années à venir. Leur taux devrait atteindre 2,6% en 2024 et 2,7% en 2025, a-t-on appris. Quant aux risques de détérioration de cette reprise du commerce mondial des marchandises, le rapport a souligné que les prix des produits alimentaires et de l'énergie pourraient de nouveau connaître de fortes hausses à cause des événements géopolitiques qui se produisent dans le monde.

Augmentation des exportations des PMA

Par ailleurs, les exportations de l'Afrique augmenteront plus rapidement que celles de toutes les autres régions mais en partant d'un niveau modeste, les projections actuelles de l'OMC se confirment, a-t-on évoqué. Pour les Pays les moins avancés (PMA) comme Madagascar, leurs exportations de marchandises devraient également augmenter de 2,7% cette année et s'accélérer à 4,2% pour l'année prochaine, d'après toujours les économistes de cette organisation internationale.

Dans la foulée, leurs importations suivront ce rythme ascendant avec des taux respectifs de 6% et de 6,8% pour les deux années à venir, a-t-on soulevé. Concernant le commerce mondial des services, les exportations ont monté en flèche en 2023, atteignant 4 250 milliards de dollars. La croissance s'est également accélérée en Afrique avec un taux de l'ordre de 13%, d'après toujours le rapport publié par l'OMC.

Il est à noter que ce système multilatéral international a déjà publié un nouvel ensemble de données relatives au commerce des services. Il livre également de précieuses indications sur la manière dont le commerce des services a évolué au fil des années, y compris l'incidence de la numérisation et de la pandémie de Covid-19. Ces bases de données sont accessibles via une plateforme de données sur le commerce mondial des services de l'OMC, a-t-on conclu.