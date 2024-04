Madagascar: Aéroports de Nosy Be - Des ombrières solaires comme sources d'énergies

L'aéroport international de Nosy Be, géré par Ravinala Airports, dispose désormais d'ombrières solaires l'alimentant en énergie renouvelable durant le traitement des vols la journée.

Ces ombrières solaires, opérationnelles depuis mars dernier, s'inscrivent dans le cadre d'un objectif plus large de Ravinala Airports, celui de tendre vers des opérations à zéro impact sur l'environnement, plus précisément, atteindre 35% d'utilisation d'énergies renouvelables d'ici 2025 pour les aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be.

D'ailleurs, l'aéroport de Nosy Be a obtenu l'accréditation du niveau 2 de l'ACA (Accreditation Carbon Airport), programme de l'Airports Council International (ACI) intitulé « Réduction », une reconnaissance des actions menées pour réduire les émissions carbones de l'aéroport depuis 2019.

Grâce à ces infrastructures solaires et à leur capacité de production de 52 kWc, l'aérogare pourra être alimentée en besoins électriques, en journée, nécessaire pour son fonctionnement. Elles réduiront significativement l'empreinte carbone annuelle de l'aéroport. Le choix des ombrières permettra également d'augmenter de manière pérenne le service fourni aux clients et usagers en offrant des emplacements ombragés et protégés de la pluie pour 20 véhicules.

Cette réalisation positionne Nosy Be en tant que pionnier du fait que son aéroport est le premier à disposer d'une telle infrastructure à Madagascar.