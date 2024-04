Madagascar: Studio Folimage - Appel à projets ouvert pour des films d'animations « Jeune Public »

FOLIMAGE, un studio d'animation installé à Valence, dans le sud de la France, lance chaque année son appel à projet « Résidence jeune public ». Il s'agit d'un dispositif qui donne une chance à des jeunes réalisateurs et réalisatrices du monde entier de venir réaliser un film d'animation de 6 minutes, mêlant comédie et humour, et destiné à un public de 5-7 ans, fabriqué avec toutes techniques d'animation excepté la 3D.

Pour être éligibles, les candidats devront proposer un projet avec un vrai point de vue d'auteur et développer un univers graphique original, mais ils doivent également avoir à leurs actifs des ou deux courts métrages (incluant les films réalisés dans le cadre de leurs études). Seul(e) la réalisatrice ou le réalisateur sélectionné(e) par le jury viendra cependant en Résidence.

Les dossiers d'inscription doivent être reçus par les Studios Folimage au plus tard le 31 mai de l'année en cours. Ils seront soumis au comité de sélection. La décision finale sera rendue à l'automne suivant. Dès le début de l'année suivante, le lauréat résidera à Valence et s'installera durant 10 mois à 1 an dans les studios de FOLIMAGE. Il pourra ainsi bénéficier du savoir-faire et de l'expérience des équipes ainsi que du matériel technique nécessaire. Après sa diffusion sur CANAL+ KIDS et sa circulation en festivals, le film sera exploité au cinéma grâce aux partenaires du studio, proposé aux INSTITUTS FRANÇAIS du monde entier et adapté en album jeunesse aux éditions NATHAN. Avis aux auteurs et réalisateurs malgaches.