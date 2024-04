Algérie: Médiature de la République - De nouvelles plateformes pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens

TIPASA — La Médiature de la République s'attèle à développer de nouvelles plateformes numériques, comme mécanismes visant à améliorer la qualité des prestations offertes par les structures publiques et à garantir une prise en charge efficace des préoccupations des citoyens, a indiqué lundi à Tipaza un responsable central de cette instance.

Prenant part aux travaux d'une Journée de formation organisée par la délégation locale du Médiateur de la République en coordination avec l'inspection générale de Tipasa au siège de la wilaya, le Directeur de la numérisation, des systèmes d'information et de documentation à la Médiature, Youcef Lahouazi, a indiqué que l'instance s'attelait à développer périodiquement ses mécanismes de travail et travaillait également sur d'autres projets numériques qui s'ajoutent à la série de plateformes numériques déjà mises en place.

Il s'agit de nouvelles plateformes qui seront créées pour renforcer la communication et la coordination avec les différentes institutions et administrations publiques locales et centrales, dont les plus importantes concernent la "numérisation du processus de réception et de traitement des requêtes et des doléances et la coordination avec les différents secteurs ministériels, outre la mise en service de mécanismes permettant l'amélioration continue de la qualité du service public".

A cet égard, le responsable central a souligné la nécessité pour les institutions, administrations et organismes publics de s'engager dans cette démarche visant à adopter les technologies de l'information et de la communication comme outil efficace pour garantir la transparence et l'efficience du service public.

Ceci est intervenu lors de la présentation du projet de la plateforme "Tansik", thème retenu pour la journée de formation organisée, lundi, au profit des présidents d'APC, des directeurs exécutifs, des responsables des administrations et des institutions publiques pour expliquer toutes les étapes des mécanismes de travail de cette plateforme, à commencer par l'ouverture d'un compte, son exploitation, l'introduction de données et d'informations et la consultation, quotidienne, des registres de doléances des citoyens au niveau des différentes instances publiques.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée le 23 octobre 2022, "la réactivation du rôle des registres de doléances des citoyens", de manière à faciliter le suivi de leur prise en charge en temps réel par les autorités publiques, au plus haut niveau, en l'occurrence la Présidence de la République, ce qui renforce la garantie des droits citoyens et la lutte contre la bureaucratie.

En application de cette décision, les services du Médiateur de la République ont créé la plateforme numérique "Tansik", un mécanisme numérique garant de transparence.

L'ouverture de cette journée de formation à Tipasa a été présidée par la Secrétaire générale de la wilaya, Karima Masnoua et encadrée par M. Lahouazi qui a présenté un exposé exhaustif sur les caractéristiques de l'application "Tansik", visant à assurer une meilleure prise en charge des doléances des citoyens et à y répondre dans les délais.

L'application renferme d'autres volets, comme les correspondances avec les différentes administrations et institutions publiques locales et centrales, y compris les ministères, ce qui permet d'enregistrer les préoccupations des citoyens et de leur assurer une meilleure prise en charge, et ce de par leur suivi par les hautes autorités du pays.

L'importance de la plateforme "Tansik", en tant que service numérique destiné aux administrations et aux organismes publics, réside dans sa capacité à "économiser du temps et des efforts, et à réduire les coûts de traitement des doléances des citoyens, tout en garantissant un contrôle en amont et en aval" de la prise en charge des problèmes des citoyens par chaque wilaya, secteur ou administration.

Cela inclut également l'analyse des données, la préparation de rapports détaillés à leur sujet, ainsi que la création d'une base de données nationale qui servira de mécanisme de suivi et d'évaluation par les autorités supérieures du pays, selon M. Lahouazi.

De son côté, la Secrétaire générale de la wilaya a révélé la création d'une cellule conjointe entre l'Inspection générale de la wilaya et la délégation locale du Médiateur de la République chargée du suivi périodique de la gestion du dossier de numérisation des registres des doléances des citoyens au niveau des administrations et des institutions publiques, et de charger ces données dans l'application "Tansik".

Ce dossier a également été introduit en vue de son examen chaque semaine et l'évaluation du processus de recensement électronique des registres lors

du Conseil exécutif de wilaya présidé par le wali, a-t-elle dit, soulignant que les mécanismes numériques établis par la Médiature jouent un rôle essentiel dans la levée des obstacles et des contraintes, notamment dans le signalement des problèmes quotidiens des citoyens aux autorités de la wilaya, selon Mme Masnoua.

L'application "Tansik" fait partie d'une série d'applications et de plateformes numériques développées par la Médiature dans le cadre de son programme visant à accompagner les transformations numériques, dont l'application "Aarayid (requêtes)" et d'autres plateformes, a conclu M. Lahouazi.