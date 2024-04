Algérie: Boughali rencontre à Mascate le Vice-Premier ministre omanais chargé des relations et de la coopération internationale

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a rencontré, lundi à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, Cheikh Asa'ad Bin Tariq Bin Taimur Al Said, Vice-Premier ministre omanais chargé des relations et des affaires de coopération internationale et représentant spécial du Sultan d'Oman, Haïtham Bin Tariq Al Said, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, M. Boughali a passé en revue "les relations de coopération et de fraternité existant entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, d'autant que les deux pays oeuvrent, sous la conduite éclairée du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de Sa Majesté le Sultan Haïtham Bin Tariq, au renforcement et à l'élargissement des relations pour englober tous les domaines, conformément à une vision prospective clairvoyante".

Le président de l'APN a également souligné que "la visite qu'il effectue au Sultanat à la tête d'une délégation de députés s'inscrit dans le cadre du renforcement des canaux de concertation et de dialogue, de l'échange d'expériences et de savoirs, en sus de l'examen des voies et moyens de consolider ces relations".

A cette occasion, M. Boughali a présenté "ses condoléances au Sultanat d'Oman pour les victimes des inondations qui ont touché certaines régions du pays", souhaitant "un prompt rétablissement aux blessés".

Pour sa part, Cheikh Asa'ad Ben Tariq a salué "le niveau des relations de fraternité et d'amitié historiques et la grande entente unissant les deux pays", qualifiant la Révolution algérienne d'"exemple éloquent en termes de lutte pour l'émancipation".

Il a également salué "les positions honorables de l'Algérie dans les différents fora internationaux", exprimant son souhait de "renforcer et consolider les relations à travers l'échange de visites de travail et l'exploitation des opportunités d'investissement dans les deux pays pour la réalisation de projets communs", conclut le communiqué.