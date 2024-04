Algérie: Biskra - Arkab pose la première pierre d'une centrale solaire et d'un transformateur électrique dans la commune d'El Ghrous

BISKRA — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a présidé, lundi soir dans la commune d'El Ghrous (Biskra), dans le cadre d'une visite de travail de deux jours, une cérémonie de pose de la 1ère pierre d'une centrale solaire et d'un transformateur électrique de 400/220 kV.

Le ministre, accompagné des présidents-directeurs généraux (PDG) de Sonelgaz, Mourad Adjal, de Naftal, Djamel Cherdoud, de Sonarem (ex-Manal), Mohamed Sakhr Harami, du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures, Rachid Nadil, et de cadres de son ministère, a indiqué, dans une déclaration à la presse, qu'avec la réalisation de la centrale solaire, la wilaya de Biskra figurera parmi les plus importants producteurs d'énergie solaire en Algérie, en augmentant, d'une part, les capacités de production d'électricité et en réduisant, d'autre part, la consommation du gaz utilisé pour la production électrique.

Il a ajouté qu'à la faveur du transformateur électrique 400/220 kV, qui fera partie des 12 centres de transformation les plus importants sur le territoire national, le courant électrique sera transformé, transporté et distribué dans toutes les villes des wilayas de Biskra et d'Ouled Djellal.

M. Arkab a noté, dans ce contexte, que les efforts déployés pour la concrétisation de ces différentes réalisations sont destinés à accompagner l'investissement dans les secteurs agricole et industriel qui sont d'importants consommateurs d'électricité.

Le projet de réalisation de la centrale solaire, qui occupera une superficie de 400 hectares et qui sera réceptionnée au bout d'un délai contractuel de 6 mois, comprend l'étude, la réalisation du génie civil, le transport, le montage, la formation, l'exploitation expérimentale, et la connexion au réseau de transport d'électricité, a-t-on expliqué au ministre, soulignant que la centrale sera dotée d'environ 380.000 panneaux photovoltaïques et de 23 transformateurs.

S'agissant du transformateur, qui couvrira 15 hectares dans la zone de Rehayat (commune d'El Ghrous), il comprend, selon les mêmes explications, la réalisation d'une phase haute tension de 400 kV et d'une phase de moyenne tension de 220 kV.

Les délais de réalisation de cet équipement sont fixés, a-t-on précisé, à 20 mois.

M. Arkab poursuivra, mardi, sa visite dans la wilaya de Biskra où il doit présider la mise en service du réseau électrique agricole dans la zone d'El Makhraf, dans la commune de Lichana, avant d'inspecter le complexe Sel d'El Outaya, relevant de l'Entreprise nationale des sels (ENASEL).

Dans la même commune d'El Outaya, le ministre de l'Energie et des Mines visitera le centre de formation du groupe public Sonarem, et présidera la mise en service d'une carrière d'agrégats et de sable au lieu-dit Argoub El Tarf, dans la commune de Djemorah.