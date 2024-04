Afrique: Judo / 45e édition des championnats d'Afrique - Les Lions lancent la campagne du Caire

Le Sénégal affûte ses armes en direction des championnats d'Afrique de judo prévus du 25 au 28 prochain au Caire. Quelques semaines après la bonne moisson aux jeux africaines, 14 combattants sénégalais sont attendus sur les tatamis. Avec en ligne de mire des médailles aussi bien dans les compétitions individuelles qu'en équipes. Mais aussi une qualification aux Jeux olympiques Paris 2026. Avant de rallier la capitale égyptienne, ce lundi 22 avril, l'équipe sénégalaise a parachevé sa dernière séance d'entrainement au camps Leclerc. Pour lancer ces 45emes joutes continentales, la Fédération Sénégalaise de judo, accompagnée par les anciennes gloires et autres personnalités du judo sénégalais, a saisi de la dernière séance de préparation pour gonfler à bloc les judokas sénégalais et les sensibiliser sur leur mission.

Le Sénégal engage dans quelques jours les championnats d'Afrique de judo qui se dérouleront du 25 au 28 avril prochain au Caire. Après les jeux africains où il a fait une moisson de quatre médailles, le Sénégal alignera une équipe complète de 14 combattants dans cette 45e édition. Ce sera sous l'encadrement technique regroupé autour du Directeur des équipes nationales Karim Seck, de Maître Zerbo et du préparateur physique des équipes nationales Maître Alexandre Diédhiou. L'objectif sera de défendre le titre en individuel de Mbagnick Ndiaye, triple champion d'Afrique et de faire mieux que la dernière édition. Après la qualification de Mbagnick Ndiaye, le judo sénégalais ambitionne de décrocher deux autres athlètes pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Abdourahmane Dia et Libasse Ndiaye, vice-champion sont ainsi en pole position pour figurer sur la plus haute marche du podium. Revenue des Jeux africains avec la médaille d'or au cou, Monica Sagna sera très également attendue pour la réalisation de performances. Dans cet élan, la dernière séance de préparation s'est déroulée ce vendredi 19 avril au dojo de l'ASFA situé au camp Leclerc mis par les autorités militaires à la disposition de l'équipe du Sénégal, suite de la démolition du Dojo National maître Amara Dabo a été mis en profit par le Président Me Ababacar Ngom pour inviter les anciens judokas disponibles à monter sur le tatami.

Autour du Président Ngom et de son équipe dont les maîtres Nafy Guèye, Idrissa DIOP, Maître Malick Fall, les anciens maîtres comme Alassane Thioube, Niokhor Diongue, Ndiouga Niang, Souleymane Boun Daouda Dop sont montés sur le tatami pour sensibiliser les Lions sur la portée et l'importance de leur mission qui est de représenter dignement le Sénégal en terre égyptienne. À cet effet, ils leur ont demandé d'incarner sur le tapis et en dehors du tapis les valeurs sociales et culturelles du Sénégal de «Fiit, de Diom, de Ngor, De Foula, de Fayda et Yar». Une séance de prières pour une mission couronnée de succès a clôturé la rencontre.