Afrique du Nord: Déclaration finale de la première réunion consultative tripartite entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye - Unifier les positions, protéger les frontières et faciliter la circulation des personnes et des biens

La première réunion consultative entre le Président de la République, Kaïs Saïed, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et le Président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younès Menfi, s'est achevée hier à Tunis.

Protéger les frontières communes des menaces, faciliter la circulation des personnes et des marchandises, promouvoir le commerce intracommunautaire et établir des zones franches entre les trois pays ont été les principaux résultats de cette première réunion consultative entre les dirigeants tunisien, algérien et libyen.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a donné lecture de la «Déclaration du sommet consultatif de Tunis entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye».

La déclaration indique qu'à la lumière des défis et des menaces auxquels sont confrontés les trois pays, en raison des changements en cours dans la région et dans le monde, et afin de faire progresser divers aspects de la coopération et d'activer les efforts conjoints pour renforcer la capacité de leurs peuples pour faire face aux répercussions de la crise économique mondiale, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, il a été convenu entre les trois dirigeants de «former des équipes de travail conjointes chargées de coordonner les efforts pour protéger la sécurité des frontières communes contre les dangers et les flux de la migration irrégulière et d'autres manifestations de la criminalité organisée, et de développer une approche participative du développement de ces régions.

Il a également été convenu de «travailler à unifier les positions et les discours face aux différents pays concernés par le phénomène de la migration irrégulière dans les pays du nord de la Méditerranée et d'Afrique subsaharienne».

Les dirigeants tunisien, algérien et libyen ont également convenu de «former un groupe de travail conjoint pour formuler des mécanismes permettant d'établir des projets et des investissements conjoints majeurs dans des domaines et secteurs prioritaires, tels que la production céréalière et fourragère, le dessalement de l'eau de mer et d'autres projets et programmes de coopération visant à parvenir à la sécurité hydrique et alimentaire des trois pays, notamment en accélérant l'activation du mécanisme conjoint pour l'exploitation des eaux souterraines partagées dans le désert du nord».

Les trois chefs d'Etat ont convenu d'accélérer la mise en oeuvre du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie, de développer la coopération et d'établir des partenariats dans le domaine de l'exploration, de la production et du stockage des ressources pétrolières et dans les secteurs miniers et des énergies renouvelables et propres comme l'hydrogène vert.

Ils ont également convenu de surmonter les difficultés qui entravent la circulation des biens et des marchandises entre les trois pays et de discuter des moyens de promouvoir le commerce intracommunautaire et d'établir des zones de libre-échange communes, ainsi que d'accélérer l'adoption de mesures visant à faciliter la circulation des personnes et des marchandises, notamment en développant les réseaux de transport routier et ferroviaire et en établissant une ligne maritime régulière reliant les trois pays. Il a également été convenu d'élaborer des programmes de travail pour valoriser divers aspects du patrimoine culturel commun, de renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, des technologies modernes, des échanges d'étudiants et de jeunes et d'encourager la production de programmes culturels et éducatifs communs.

A l'issue de la réunion, il a été décidé de «désigner des points focaux de contact», désignés par chaque pays, pour suivre la mise en oeuvre de ce qui a été convenu en vue de la tenue de la prochaine réunion consultative, dont la date et le lieu seront déterminés en consultation entre les dirigeants des trois pays.

Le Président algérien Tebboune et le Président libyen Menfi sont arrivés à Tunis hier, en réponse à une invitation du Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, qui a annoncé le 2 mars 2024, lors de sa participation en Algérie au septième sommet des pays exportateurs de gaz, qu'une rencontre tripartite tuniso-algéro-libyenne serait organisée en Tunisie.