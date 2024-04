Ile Maurice: L'Ecole de Foot de Pointe-aux-Sables demande le soutien des Mauriciens

Ils ont des rêves plein la tête. Eux, ce sont les gamins de l'Ecole de Foot de Pointe-aux-Sables. Leur objectif est de s'exprimer sur une plate-forme internationale et justement, l'occasion leur sera peut-être donnée en mai avec le Tournoi international de football Dirinon. Cette compétition se déroulera en France et les jeunes footballeurs mauriciens devront réunir une grosse somme d'argent pour pouvoir s'aligner dans cette compétition.

Se frotter aux équipes de calibre, c'est l'objectif de l'Ecole de Foot de Pointe-aux-Sables dont les U11 pourraient représenter Maurice dans ce tournoi qui continue à prendre de l'ampleur. L'idée est de permettre aux jeunes de progresser et de leur faire découvrir le haut niveau. Toutefois, ce déplacement en France nécessite un budget assez lourd. C'est en ce sens que ce centre de formation s'en remet à la générosité des Mauriciens afin de couvrir les dépenses relatives à l'achat des billets d'avion. Les donations peuvent se faire sur le lien suivant : https://www.crowdfund.mu/dans-la-cour-des-grands-2068.html.

Le tirage au sort pour la compétition a déjà été effectué et Maurice se retrouve dans le groupe J en compagnie de l'AS St-Etienne, St-Brice FC, Quimper FC, Guipavas et Foot Sud 74. La compétition aura lieu du 18 au 19 mai. Le tournoi international de football de Dirinon est un événement annuel qui se déroule à Dirinon, une commune située en Bretagne, en France. Il est généralement organisé pour les jeunes joueurs de football. Ce tournoi est réputé pour attirer des équipes de jeunes talentueux en provenance de différents pays. Il offre une plate-forme aux jeunes footballeurs pour se mesurer les uns aux autres et pour mettre en valeur leurs compétences.

Le tournoi rassemble souvent des équipes de clubs de renommée internationale, ce qui en fait un événement compétitif et passionnant. D'ailleurs, les équipes telles que Benfica ou le FC Porto s'aligneront à cette compétition.

La notoriété de ce tournoi est forte localement (Finistère) mais elle dépasse largement les frontières régionales et même internationales. Le tournoi international rassemble sur deux jours (week-end de la Pentecôte) près de mille joueurs et joueuses de 11 à 13 ans, leurs staffs d'éducateurs, des parents, des bénévoles et de nombreux spectateurs. On estime à environ 7 000 personnes la fréquentation de l'événement. Le tournoi est préparé par une équipe d'organisateurs bénévoles qui se réunit toute l'année au sein d'une section dédiée appartenant au Conseil d'administration du club.