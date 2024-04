Ile Maurice: Planning inadéquat et contenu des leçons pas mis à jour

Avec la fermeture des écoles dès le premier jour de la rentrée, les élèves des Grades 9 à 13 ont bénéficié de cours en ligne alors que ceux des Grades de 1 à 8 ont été dirigés vers les chaînes de la MBC pour suivre les cours.

Le ministère de l'Éducation peinant toujours à assurer cette transition vers l'enseignement à distance, les élèves ainsi que les enseignants se sont, une fois de plus, retrouvés, hier, dans un état de confusion et de frustration. À chaque fermeture de classe, le même scénario se répète : des cours, qui ne sont pas mis à jour, sont diffusés sur les chaînes de la MBC.

La confusion règne non seulement par rapport aux horaires de ces cours, mais aussi par rapport aux modules qui sont couverts. Des modules qui n'ont pas encore été enseignés en classe ont été encore diffusés à la télévision, tandis que le contenu des leçons, qui semblent avoir été préenregistrées depuis longtemps, n'a pas été mis à jour. Hier encore, les élèves ont dû corriger des devoirs datant de plusieurs semaines, sans explication claire sur la raison de cette demande soudaine. «Dans certains cas, ce sont les mêmes leçons, qui avaient été diffusées la dernière fois qu'il n'y avait pas de classes, qui ont été rediffusées hier. Le ministère n'enregistre pas de nouveaux programmes. À chaque fois, c'est pareil, mais le ministère ne fait rien pour changer cette situation», souligne un parent.

Un autre aspect préoccupant est le manque de préparation et de planification dans la diffusion de ces cours à distance. Alors que l'objectif est d'aider les élèves à rester connectés à l'apprentissage, la réalité est autre. Hier, les écoles, qui étaient en vacances pendant deux semaines, se sont retrouvées confrontées à des chapitres qui auraient dû être couverts au début du deuxième trimestre. Cette situation ne fait qu'ajouter à la confusion des élèves, soulignent des enseignants. «Il n'y a aucun suivi de ce qui est fait en classe. Le ministère propose des cours sans même être au courant du niveau d'apprentissage dans chaque établissement», dit un enseignant.

«Plutôt que de simplement offrir des cours à distance pour donner l'impression de proposer des solutions en cas de fermeture des classes, il est nécessaire de mettre en place un véritable programme de cours en ligne. Cela implique une planification rigoureuse, une mise à jour régulière des contenus et une communication transparente avec les élèves et les enseignants pour assurer une transition efficace vers l'enseignement à distance lorsque cela est nécessaire», dit un parent. De nombreux parents et enseignants partagent le sentiment que les cours diffusés sur les chaînes de la MBC sont plutôt sources de confusion. Pour véritablement garantir la progression et la réussite des élèves en cas de fermeture d'écoles, le ministère de l'Éducation doit envisager des approches plus innovantes et interactives.