Ile Maurice: Judo - Deux Mauriciens seulement en lice

A hier, le site officiel de la Fédération internationale de judo (FIJ) présentait seulement deux judokas mauriciens sur le tableau des participants aux Championnats d'Afrique édition 2024 qui se tiendront ce week-end au Caire en Egypte.

Les deux combattants mauriciens inscrits à ce jour sont Priscilla Morand (-48 kg) et Rémi Feuillet (-90 kg). Les deux résident en Europe, respectivement en France et en Suisse. Y aura-t-il d'autres représentants du quadricolore, ceux de chez nous et de l'île Rodrigues ? «Non», nous a répondu un cadre de la Fédération mauricienne de judo (FMJ) à qui nous avons posé la question. Il ajoute : «La raison est simple. Nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas un sou. Il faut savoir que l'an dernier, les Championnats d'Afrique s'étaient tenus en septembre au Maroc. Nous avions envoyé huit représentants. Ce qui a requis plus de Rs 1 million. Cette année, les championnats se tiennent ce mois-ci. Ce qui fait que la tenue des deux tombe durant la même année financière. Ce qui explique notre déficience budgétaire.»

Il ajoute que vu les circonstances, la FMJ a sollicité un geste du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs, mais la réponse a été négative. «On nous a dit que le ministère n'a pas d'argent.» Pas étonnant, puisque si l'on se fie au dernier rapport de l'Audit, le ministère est pointé du doigt pour mauvaise gestion des soutiens financiers. En d'autres mots, de l'argent est dépensé sans un contrôle rigoureux.

Pour en revenir aux Championnats d'Afrique de judo, le cadre de la FMJ nous informe que la participation de Priscilla Morand et celle de Rémi Feuillet est prise en charge par Paris Horizon 2024, dans la mesure où les deux sont en quête d'une qualification olympique via le quota continental - le judoka avec le plus de points se voit offrir un ticket.

Valeur du jour, Priscilla Moran en compte 1 028, tandis que Rémi Feuillet a, lui, 594 points. Christiane Legentil, cependant, est elle aussi à la recherche d'une qualification. Certes, avec 393 points, ses chances de la décrocher sont minces et c'est la raison pour laquelle, peutêtre, les dirigeants de Paris Horizon 2024 ont estimé qu'il ne vaut mieux pas l'envoyer. C'est dommage, car même si elles sont minces, les possibilités sont existantes.

«On est en train de voir avec Paris Horizon 2024 s'ils peuvent financer la participation de Christiane. Ils devraient nous le faire savoir sous peu.» Cette situation est regrettable. Non seulement pour Christiane Legentil mais pour ces autres judokas qui se sont entraînés durement depuis ces derniers mois avec l'ambition de se retrouver à ces championnats. Ils sont certainement déçus.