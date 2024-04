Tunisie: Un pôle d'équilibre nécessaire

Les menaces, les crises, la criminalité et les chocs ignorent les frontières. Les forces du mal profitent de la division et de la perte de contrôle du fait de l'émiettement ou d'interdépendances non maîtrisées entre les pays qui se partagent les mêmes frontières.

En effet, la capacité d'action des Etats recroquevillés sur eux mêmes se trouve désormais confrontée à la puissance des bouleversements des équilibres économiques, sécuritaires et de développement mondiaux qui impactent négativement les pays qui n'optent pas pour une action résolue et concertée dans des blocs ou des unions multilatérales pour juguler autant que possible les aléas conjoncturels ou structurels des crises.

C'est pourquoi un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. D'où l'importance pour les pays du Maghreb de s'interroger sur la voie à emprunter pour faire face aux nouveaux défi s qui nécessitent de nouvelles approches. Il ne sert à rien de s'apitoyer sur le sort de la défunte UMA, momifiée depuis plus de trente ans et qui reste une coquille vide, alors que le monde bouge à une vitesse vertigineuse.

A cet effet, l'initiative de la réunion de consultation tripartite qui a eu lieu hier à Tunis entre le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi , ouvre la voie à une nouvelle dynamique régionale guidée par des valeurs communes et qui s'appuie sur une vision claire du monde et des intérêts réciproques portés par les trois pays. La déclaration commune publiée à l'issue de cette réunion exprime la détermination des trois chefs d'Etats à changer le cours des choses.

Le ton émane d'une volonté inébranlable dont l'objectif est de servir les peuples de la région, de réaliser leurs rêves, leurs ambitions et leurs objectifs. Mais c'est aussi à une nouvelle alliance crédible dotée d'une vision et d'une volonté claires pour agir et obtenir des résultats auxquels ils aspirent. Un objectif possible si les décisions prises sont toutes mises en oeuvre avec détermination, dans un esprit de concertation et d'ouverture.

Car, sans une alliance forte et active, sans une alliance tripartite assumant son rôle de puissance régionale, mais qui reste ouverte aux autres pays qui s'aligneraient sur les mêmes principes, nos trois pays ne pourront apporter de réponse efficace aux grands défi s de notre temps.

Les liens historiques et géographiques qui unissent nos peuples sont un atout, une chance pour peu que nous ayons l'ambition et la volonté de les organiser et de les renforcer, en rompant définitivement avec les anciennes pratiques. Mais le succès était loin d'être acquis d'avance, il ne peut être obtenu que grâce à une parfaite entente, moteur essentiel de cette alliance stratégique. C'est là que réside la cohérence de ce projet.