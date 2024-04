Maroc: Adaptation climatique de l'agriculture - M. Sadiki appelle à intensifier les efforts pour soutenir la recherche et l'innovation

Meknès — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a appelé, mardi à Meknès, à intensifier les efforts pour soutenir la recherche agricole dans sa mission cruciale d'adaptation aux défis des changements climatiques.

Intervenant lors d'une Conférence de Haut Niveau, initiée sous le thème "La recherche agricole face aux défis des changements climatiques", M. Sadiki a insisté sur le renforcement de la coopération régionale et la promotion de l'innovation, dans la perspective de bâtir un avenir où l'agriculture prospère malgré les turbulences climatiques, ce qui devrait permettre d'assurer la sécurité alimentaire et le bien-être de toutes les communautés, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Par ailleurs, il a souligné que la recherche agricole et l'innovation s'avèrent plus que jamais indispensables pour élaborer des solutions novatrices aptes à métamorphoser de manière significative les systèmes alimentaires. L'objectif est de les rendre plus résilients, durables et de meilleure qualité, couvrant l'ensemble de la chaine de valeur, de la production primaire à la consommation finale.

D'après le ministre, la stratégie "Génération Green" fait de la recherche agronomique un des leviers fondamentaux dans la transformation des systèmes de production agricole et alimentaires, et l'amélioration des chaînes de valeur agricoles et du secteur agricole et agro-alimentaire au Maroc.

En outre, il a fait savoir que l'amélioration de ces systèmes nécessite une mobilisation internationale pour une recherche agricole inclusive, collégiale, cohérente et innovante, adaptée aux réalités territoriales.

La mobilisation internationale devrait passer par une gouvernance appropriée du Système National de Recherche Agricole, des moyens à mettre à la disposition de la recherche et l'innovation à la hauteur des ambitions de son développement, l'ouverture entre les chercheurs et les différentes disciplines et le renforcement de la coopération internationale en matière de recherche et développement agricole, a estimé M. Sadiki.

Organisée en marge du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM), cette Conférence de Haut Niveau constitue un événement majeur pour le secteur agricole. Elle offre une plateforme de rencontres et d'échanges entre les différents acteurs du secteur : chercheurs, agriculteurs, entreprises agricoles, interprofessions et décideurs politiques.

Ladite conférence a permis de discuter les enjeux et les défis du secteur agricole, d'identifier des pistes de développement et de proposer des solutions. Elle joue également un rôle important dans l'avancement de la recherche agricole, la diffusion des connaissances, la promotion de l'innovation et l'amélioration de la productivité et de la durabilité du secteur.