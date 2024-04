Afrique de l'Ouest: La Sierra Leone s'inscrit pleinement dans les Initiatives Royales pour l'Afrique de l'Ouest (Communiqué conjoint)

Rabat — La République de la Sierra Leone a exprimé, mardi à Rabat, sa volonté de s'inscrire pleinement dans les initiatives menées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'Afrique de l'Ouest.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, Timothy Musa Kabba.

Dans ce Communiqué conjoint, M. Kabba a notamment salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa vision clairvoyante visant à consolider la coopération et la solidarité Sud-Sud pour relever les défis et promouvoir les initiatives régionales qui font progresser la stabilité et le développement socio-économique au service des peuples africains.

Le chef de la diplomatie sierra-léonaise s'est, par ailleurs, félicité de la contribution louable du Royaume du Maroc à la promotion de la paix et du développement durable dans la sous-région depuis la création de l'Union du Fleuve Mano.

M. Kabba a, en outre, salué l'"initiative éclairée" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du processus des États africains de l'Atlantique, visant à renforcer la coopération en faisant de l'espace africain de l'Atlantique un cadre géostratégique pour la coopération intra-africaine et la promotion de la stabilité et de la prospérité.

Il a aussi salué l'opportunité offerte par l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan atlantique qui contribuera au développement socio-économique de la région et assurera la stabilité et la prospérité en Afrique.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné le rôle du projet du Gazoduc Maroc-Nigeria qui devrait stimuler l'intégration économique de la région et profiter à toutes les nations concernées -dont la Sierra Leone- en libérant leur potentiel industriel et en réduisant leur déficit énergétique.