Ile Maurice: Rogers Hospitality vise à détourner 85 % de ses déchets des sites d'enfouissement d'ici 2026

Le nouveau rapport 2022-2023 sur le développement durable de Rogers Hospitality met en avant les résultats de ses actions, en accord avec son engagement durable. Axelle Mazery, en tant que leader de la durabilité, présente les projets réalisés, évoque les défis rencontrés et les objectifs à venir.

Les principaux accomplissements

«Chez Rogers Hospitality, notre engagement envers le développement durable et inclusif se matérialise à travers le programme Now For Tomorrow», déclare Axelle Mazery. En effet, celuici permet de concentrer les efforts sur cinq zones majeures d'impact : la protection de la biodiversité, la transition énergétique, l'économie circulaire, le développement inclusif et les communautés dynamiques. Les principaux accomplissements du groupe au cours de l'année 2022-23 sont la réduction des déchets : à travers une stratégie et un plan d'action précis, les déchets générés par les opérations du groupe ont été réduits de 36 %, soit de 3 354 tonnes au cours de l'exercice 2021-2022 à 2 423 tonnes au cours de l'exercice 2022-2023. L'élimination de 20 des 25 articles en plastique à usage unique : au cours de l'exercice 2022-2023, Rogers Hospitality a adhéré à la Global Tourism Plastic Initiative des Nations unies, visant à réduire la pollution plastique et à assurer une gestion durable des matières plastiques dans le secteur du tourisme.

%

Par ailleurs, un protocole d'accord a ainsi été conclu avec les hôtels dans la région de Bel-Ombre pour mettre en oeuvre des mesures complémentaires axées sur la préservation des écosystèmes marins et les pressions humaines dans le lagon de Bel-Ombre. Des partenariats ont été établis avec six organisations à but non lucratif pour soutenir les communautés vulnérables dans le but de contribuer à un tourisme plus inclusif. «Nous poursuivons aussi notre engagement envers l'innovation et le développement durable, à travers une feuille de route présentée au cours de l'année, qui intègre davantage les sources d'énergie renouvelable afin de nous éloigner des combustibles fossiles. En outre, nous avons lancé des programmes réguliers de formation et d'engagement des employés pour favoriser une culture de la durabilité à l'échelle de l'organisation.»

Les collaborations avec les hôtels voisins

En 2017, Heritage Resorts & Golf a installé trois brise-lames dans le but d'atténuer l'impact de la montée des eaux et ainsi limiter l'érosion des plages. Ce projet a été mis en oeuvre à la suite d'une étude scientifique menée par des parties prenantes externes. Dix récifs artificiels ont ensuite été ajoutés pour aider à restaurer la biodiversité marine. Depuis ces dernières années, ces structures font l'objet d'un suivi et d'une évaluation régulière afin de comprendre pleinement leur impact sur la biodiversité. Des études de surveillance sur le terrain sont désormais menées tous les six mois par Reef Conservation et Daymarine. Les résultats de celles-ci sont compilés dans des rapports de suivi environnemental, qui fournissent des données précises sur l'impact positif de ces structures et identifient d'éventuelles mesures supplémentaires, si nécessaire.

Un rapport sur le lagon de Bel-Ombre en avril 2023 a démontré une biodiversité saine et une bonne santé de ses coraux, herbiers et poissons. Ainsi, 16 espèces de coraux durs, trois espèces de coraux mous, 43 espèces de poissons de récif, quatre espèces d'herbiers marins, trois espèces d'algues et dix espèces d'invertébrés ont été observées tandis que la surface de la plage, dans certaines zones spécifiques, a augmenté jusqu'à cinq mètres, en plus de la stabilisation de la pente de la plage.

Les hôtels Heritage Resorts & Golf, Tamassa et Outrigger ont également collaboré pour limiter les activités nautiques à grande vitesse telles que le ski nautique. «Cette collaboration s'est également étendue aux hôtels voisins pour financer une étude de faisabilité d'un projet potentiel de conservation marine avec les parties prenantes locales. L'objectif ultime est d'établir une zone de conservation selon les recommandations volontaires des acteurs, sans imposition de lois, de règlements ou d'amendes, et gérée par un comité composé de représentants de la communauté. Des protocoles d'accord ont été signés pour ces deux initiatives.»

Les défis rencontrés

«Le plastique à usage unique est malheureusement largement ancré dans les habitudes quotidiennes», relève Axelle Mazery. «Remplacer ou éliminer les plastiques dans nos opérations reste assez difficile, compte tenu des propriétés uniques et quelque peu inégalées de ce matériau (faible coût, facilité d'usage etc.). De plus, les unités commerciales sont confrontées à de nombreux défis, certains étant inhérents à leur secteur d'activité ou à la région dans laquelle elles opèrent - la sécurité alimentaire, un service digne de cinq étoiles pour nos clients, ainsi que certaines limitations budgétaires. Toutefois, nous avons constaté des progrès pour d'autres articles. Par exemple, le film alimentaire a été remplacé par une alternative biodégradable (compostable) après un long processus de sélection - Véranda Paul & Virginie s'est équipé de couvercles en silicone réutilisables, qui s'adaptent aux contenants existants. Du côté des hôtels de luxe, comme Heritage Le Telfair, des essais sont en cours.»

Les prochains objectifs

«Dans le cadre de notre transition énergétique, nous nous engageons fermement à réduire notre empreinte carbone de 50 % d'ici 2030, ainsi qu'à diminuer notre consommation d'énergie par 3 % par rapport à l'année 2022. Sur le plan de la biodiversité, nous avons pour objectif de réduire notre consommation d'eau de 5 % d'ici 2025 et mettre en place des initiatives de conservation marine dans le lagon de Bel-Ombre, notamment par l'élevage de coraux et des programmes éducatifs à travers notre centre de conservation marine. En ce qui concerne l'économie circulaire, nous visons à détourner 85 % de nos déchets des sites d'enfouissement d'ici 2026, et à réduire notre consommation de plastique d'ici 2025 en éliminant ou en substituant ce matériau.»

Par ailleurs, dans une perspective de développement inclusif et de dynamisation des communautés, «nous nous engageons à apporter un soutien à long terme, tant financier que non financier, à quatre organisations non gouvernementales oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et du sport. Nous visons également à assurer au mieux le bien-être de nos équipes à travers les objectifs de notre nouvelle Employee Value Proposition, d'attirer les meilleurs talents et encourager une culture inclusive et diversifiée au sein du groupe. Nous souhaitons contribuer, à notre échelle, à la prospérité et à la vitalité de la communauté locale en nous appuyant sur l'intégration améliorée et une équité sociale plus élargie.»

Il est souhaité que chaque client ait une expérience transformative et authentique à travers un séjour régénératif et sain, mais contribue aussi à l'enrichissement de la biodiversité, à l'expansion des zones naturelles et à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel. «Nous travaillons également sur une chaîne de valeurs résilientes, qui nous permettra, à l'avenir, d'avoir une gestion optimisée des ressources, une réduction minimale des déchets et une efficacité accrue des ressources.»

Les projets à venir

Les hôtels Heritage Resorts & Golf comptent mettre en place un parcours découverte à travers le domaine de Bel-Ombre, dans le but de mettre en lumière les projets et les initiatives de développement durable et inclusif du groupe. L'objectif, précise Axelle Mazery, est de faire vivre aux clients une expérience immersive captivante, leur permettant d'approfondir leur compréhension des défis et des solutions liés à la conservation terrestre et marine. «Chaque semaine, nous organisons des workshops avec nos clients afin de leur partager nos projets en termes de responsabilité sociale et environnementale. L'objectif est aussi de leur donner l'opportunité d'interagir avec des experts tels que des biologistes marins et d'accéder à des ressources telles que des expositions comme celles que l'on retrouve au musée World of Seashells.»