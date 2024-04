Ile Maurice: «Le speaker agit comme un agent du MSM»

interview

Comment expliquez-vous que la question sur les coffres de Navin Ramgoolam ait été acceptée et celle sur Angus Road rejetée ?

Cela démontre une nouvelle fois le parti pris du speaker, Sooroojdev Phokeer, pour protéger le gouvernement. Il fait tout pour empêcher l'opposition de faire son travail, surtout quand ce sont des sujets qui embarrassent le gouvernement. Il s'est permis d'autoriser la question sur les coffres appartenant au Parti travailliste (PTr) retrouvés chez Navin Ramgoolam, mais il se permet de rejeter la question sur Angus Road qui est d'intérêt national. Il y va de la crédibilité du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a acheté un terrain de Rs 20 millions en toute opacité. Le speaker a rejeté ma question sans aucune explication, moi un élu du peuple. Pourtant, l'affaire des coffres est devant la justice alors que pour Angus Road, le dossier est fermé dans un tiroir quelque part. Je voulais poser une question au nom de la transparence et de la démocratie.

Pourtant l'une est devant la justice et l'autre pas encore. Vous a-t-il donné des explications ?

Sooroojdev Phokeer interprète les standing orders de l'Assemblée nationale selon son bon vouloir. Il y a une interprétation quand il faut empêcher l'opposition de faire son travail, plus particulièrement quand nous mettons au jour les abus de ce gouvernement, et une autre interprétation quand la question est à l'avantage du même gouvernement. L'exemple est flagrant avec ce qui vient de se passer. Il a autorisé la question sur les coffres retrouvés chez Ramgoolam alors qu'il a rejeté celle sur l'affaire Angus Road. Logiquement, il aurait dû être plus prudent sur l'affaire qui est devant la justice alors que l'autre ne l'est pas. Pourtant, ma question était simple. Je voulais juste savoir où en était l'enquête de la police sur ce dossier.

En tant que le «whip» de l'opposition, vous avez certainement eu des explications ?

Bien sûr, j'ai recherché des explications. J'ai envoyé un message à l'Acting Clerk. J'ai aussi contacté des préposés de l'Assemblée nationale. C'est le silence radio. Il n'y a même pas eu un simple mail pour expliquer à un élu du peuple pour quelle raison sa question a été rejetée. Il a fallu la publication de l'order paper vendredi soir pour que je découvre que ma question n'était pas à l'ordre du jour. Comment un député pourrait-il faire son travail dans ces conditions ? Le speaker agit comme un agent du Mouvement socialiste militant (MSM).

Votre question a-t-elle été mise de côté avant ou après le tirage au sort pour l'ordre des questions ?

La question n'était même pas parmi les autres interpellations pour le tirage au sort. Je n'étais pas présent car j'étais pris avec la préparation d'une réunion et la conférence de presse conjointe du PTr et du Mouvement militant mauricien. J'avais délégué le député Ranjiv Woochit pour assister à cet exercice. Laissez-moi vous dire que je viendrai avec des informations au cours de la semaine sur ce tirage au sort. J'ai eu des éléments selon lesquels l'exercice se fait de façon douteuse. Je vérifie mes informations et je récolte des preuves. Il paraît qu'il y a des magouilles. Je serai bien présent ainsi que plusieurs de mes collègues de l'opposition au prochain tirage au sort. J'en parlerai dans la semaine.

Comment se passera la séance d'aujourd'hui avec des députés suspendus et d'autres en mission officielle ?

Le leader de l'opposition, Shakeel Mohamed, a déjà préparé sa Private Notice Question. Nos députés sont prêts pour les questions. Il y a aussi la motion de Shakeel Mohamed sur le réenregistrement des cartes SIM. Il est vrai que l'absence de Paul Bérenger, de Rajesh Bhagwan et de Joanna Bérenger va se faire sentir. Ils posent des questions pertinentes ou sinon leurs conseils aux autres membres sont précieux. Le speaker a tout fait pour affaiblir l'opposition. Il suspendra certainement d'autres membres prochainement. C'est sûr. Nous attendons semaine après semaine pour voir quelle tête il coupera encore. Il faudra compter le nombre de têtes qu'il coupera dans l'opposition d'ici la fin de la session. Mais nous allons continuer à nous battre malgré ses agissements. Pour ma part, je viendrai une nouvelle fois sur l'affaire Angus Road.