Congo-Brazzaville: Année de la Francophonie - Les ambassades du Congo et de la France en Allemagne co-président la célébration à Berlin

Pour les festivités concernant les Francophonies du 20 avril de cette année sous la co-présidence de la France et du Congo, les ambassades et représentations diplomatiques francophones en Allemagne se sont retrouvés à la Maison des Francophonies à Berlin.

Dans le cadre de la présidence annuelle tournante, la France et le Congo sont les parrains de cet événement tout le long de l'année 2024 et sont en charge de parrainer et de proposer la programmation.

Pour le rendez-vous annuel des francophones et francophiles de Berlin, ont été programmés cette année, entres autres, exposition en réalité augmentée des oeuvres du festival Courant3D d'Angoulême; lecture de contes camerounais avec Tombe Franklin ; atelier de danses africaines avec le chorégraphe burkinabé Ahmed Soura accompagné des musiciens Moussa Coulibaly et Abdoul Aziz Sinka ; conférence et échanges avec l'auteur Patrick Bard ; dégustations culinaires avec des spécialités de chaque pays représenté ; projection de films en français ; le tout dans l'ambiance d'un concert du groupe Black X et les sonorités du DJ set de Wallizz. Autant de richesses folles du monde francophone.

Des concerts, des ateliers pour élèves, un concours de lecture, des films, de la musique, quizz, performances, débats et des spécialités culinaires ont invité à découvrir les richesses folles du monde francophone avec, en ligne de mire, les Jeux olympiques de France 2024.

À cette occasion, la Francophonie a démontré qu'elle constituait une chance et une porte ouverte sur le monde. Elle a à nouveau agi comme un véritable accélérateur de rencontres et de coopérations entre les francophones et francophiles sur tous les continents.

Au vu de l'affluence et de la liesse populaire, les forces vives en présence, composées par les nombreux francophones et francophiles de Berlin et d'Allemagne, ont à nouveau participé activement à la vitalité du pays et au renforcement de l'image multiculturelle du territoire. Cela a été, pour l'Allemagne et ses habitants, des opportunités d'avenir, d'échange, de travail, de coopération dans tous les domaines d'activité, en lien avec les 300 millions de locuteurs du français dans le monde, bref une clé supplémentaire de réussite, ont estimé les organisateurs.

Pour Édith Itoua, ambassadeur du Congo en Allemagne, dont la représentation était en co-présidence avec l'ambassade de France, cette rencontre a été un moment de valorisation à la fois de la diversité culturelle et un réel soutien d'accompagnement des francophones et francophiles d'Allemagne, tout en participant au renforcement des liens de coopération entre l'Allemagne et les nombreux pays francophones.

Les festivités du 20 avril constituent uniquement un des moments forts de la programmation des ambassades du Congo et de la France. Les Francophones et Francophiles de Berlin et d'Allemagne vivront d'autres événements de diversité culturelle.