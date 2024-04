Afrique: Volleyball camerounais - Les lions indomptables réclament leurs primes de la CAN 2023

Des mois d'attente et toujours pas de primes pour les Lions Indomptables de Volleyball

Malgré leur parcours honorable à la CAN 2023 de Volleyball, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun n'ont toujours pas reçu leurs primes de participation. Cette situation, qui perdure depuis plus de 9 mois, a poussé certains d'entre eux à boycotter les Jeux Africains 2024.

Ivan Kody, porte-parole des joueurs, dénonce le manque de considération

Dans une déclaration relayée par la presse camerounaise, le joueur Ivan Kody a exprimé son ras-le-bol : "Les réclamations que nous avons faites sur nos primes de participation à la CAN 2023 sont réelles et effectives depuis plus de 9 mois. Nous avons effectué pratiquement 3 mois de stage plus la compétition sans argent et sans nous plaindre."

Un manque de motivation qui affecte les performances

Cette situation de primes impayées a eu un impact direct sur la motivation des joueurs. "Cette situation a motivé la plupart d'entre nous à refuser l'appel de la sélection pour les jeux Africains 2024", explique Ivan Kody. "Nous trouvons vraiment dommage que nous ne puissions pas réaliser les exploits que nous faisons à l'étranger chez nous à cause de divers problèmes qui minent le milieu sportif camerounais et le volley-ball en particulier."

Un appel à une solution durable

Malgré les difficultés rencontrées, les joueurs gardent espoir en l'avenir du volleyball camerounais. "En espérant qu'une solution puisse être trouvée, nous gardons en mémoire les beaux jours de notre discipline et espérons un futur radieux", conclut Ivan Kody.

Un problème récurrent dans le sport camerounais

Le non-paiement des primes des athlètes n'est malheureusement pas un phénomène nouveau au Cameroun. Cette situation touche régulièrement les différentes disciplines sportives, ternissant l'image du pays sur la scène internationale.

Un appel à la responsabilité des autorités compétentes

Il est urgent que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour résoudre ce problème récurrent et assurer aux athlètes camerounais des conditions dignes et respectueuses de leurs efforts. Le sport doit être un vecteur de développement et de fierté nationale, et non une source de frustration et de découragement.

En conclusion, la situation des Lions Indomptables de Volleyball met en lumière les difficultés rencontrées par le sport camerounais. Il est essentiel que des solutions durables soient trouvées pour garantir aux athlètes la reconnaissance et la valorisation qu'ils méritent.