Madagascar: Tétanos-diphtérie - La vaccination des femmes enceintes recommandée

Indispensable. Les femmes enceintes devraient recevoir des doses de vaccins antitétaniques et antidiphtériques durant leur grossesse pour être protégées contre le tétanos et la diphtérie.

« Se faire vacciner pendant la période de la grossesse aide les femmes enceintes dans la prévention du tétanos maternel et néonatal. Il est fort probable que les femmes enceintes attrapent cette maladie car elles sont très sensibles pendant cette période. De plus, le risque d'attraper cette maladie pendant l'accouchement est très élevé en raison de la souillure des surfaces et de l'utilisation de matériaux non stériles. Administrer cette dose de vaccin protège également le foetus », indique Andréa Béatrice Miamintsoa, sage-femme, hier.

La vaccination se fait pendant les consultations prénatales et se complète après l'accouchement. Pourtant, un tiers des femmes ne bénéficient pas d'au moins quatre consultations prénatales sur les huit recommandées ou ne reçoivent pas les soins postnatals essentiels, selon un rapport de l'OMS publié en février 2023. La vaccination des femmes enceintes se déroule en cinq étapes, de l'administration du Td1 jusqu'à la Td5. La première dose, Td1, doit être injectée lors de la première consultation prénatale. La Td2 est administrée un mois après la première dose. La Td3 devrait être administrée six mois après. La Td4, un an après la Td3, et la Td5 doit également être injectée un an après la Td4.

« Si une femme reçoit les doses complètes pendant la grossesse et après l'accouchement, elle est protégée du tétanos et de la diphtérie jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Pourtant, la plupart des femmes ne reviennent plus au centre de santé pour recevoir les autres doses de vaccin après leur accouchement », poursuit la sage-femme, Andréa Béatrice Miamintsoa.

La vaccination est une étape cruciale dans la vie d'une femme enceinte, tant pour la santé maternelle que pour le bien-être du foetus. Par conséquent, même après l'accouchement, il est toujours recommandé aux femmes enceintes de compléter leur vaccin afin d'être protégées du tétanos et de la diphtérie.