Angola: Le Conseil des ministres approuve plusieurs diplômes

Luanda — Trois règlements, mettant l'accent sur l'autorisation des plates-formes logistiques, ont été approuvés lundi, à Luanda, lors de la 4ème session ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le Président de la République, João Lourenço.

Le Règlement sur l'agrément de plateforme logistique vise à établir, conformément aux principes fondamentaux de l'organisation et de la régulation des activités économiques, les normes et procédures d'agrément des plateformes logistiques des entités publiques et privées qui exercent leurs activités sur le territoire national, à l'exception des centres de fret aérien.

Un autre diplôme également homologué aujourd'hui concerne l'organisation, l'exercice et le fonctionnement des activités de commerce ambulant et dans les marchés.

Ce diplôme juridique établit les règles de fonctionnement des foires et des espaces thématiques respectifs, les procédures de délivrance et de renouvellement des cartes de vendeur ambulant, d'éventaire sur la voie publique et sur un marché, ainsi que leur inscription sur la plateforme électronique d'autorisation d'exploitation commerciale (SILAC, sigle en portugais), le portail Munícipe.

À son tour, le Règlement pour l'attribution de prix et d'avantages sociaux pour les activités sportives de haute compétition établit le système de prix à attribuer aux sportifs individuels et collectifs, sous un régime de haute compétition, ainsi qu'aux équipes techniques et auxiliaires respectives.

Au vu des résultats obtenus lors des événements sportifs internationaux, le règlement vise à encourager l'engagement et à reconnaître la performance des athlètes qui se distinguent dans différentes modalités, à valoriser les athlètes qui, par leur investissement personnel, directement ou indirectement, contribuent à la promotion du sport dans le pays et encourager les jeunes athlètes à poursuivre leur carrière sportive.

Instruments de coopération

Dans le cadre de la politique étrangère, le Conseil des ministres a approuvé l'Accord de libéralisation, de promotion et de protection des investissements entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement du Japon.

L'Accord de protection et de promotion réciproque des investissements entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République populaire de Chine a également été approuvé.