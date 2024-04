Afrique de l'Ouest: Investissements - Une délégation d'investisseurs russes pour explorer des opportunités

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a reçu le lundi 22 avril 2024, une délégation d’investisseurs russes. Selo, le site aouaga.com, ces derniers ont exprimé leur intérêt pour la réalisation de projets au Burkina Faso, notamment dans les domaines des infrastructures, du transport, de la technologie et de l’environnement. Aussi, la source ajoute que la délégation russe a souligné l’excellence des relations bilatérales entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, et souhaite renforcer cette coopération à travers des échanges d’informations entre les médias des deux pays pour faciliter la connexion entre investisseurs russes et burkinabè.

L’objectif de cette rencontre était également de recueillir les orientations nécessaires pour faciliter l’intervention des investisseurs russes au Burkina Faso. Le ministre a salué cette démarche et a exprimé son souhait de voir cette coopération prendre véritablement son envol, en alignement avec les priorités du programme de la Transition.

Le même jour, c’est-à-dire le lundi 22 Avril 2024, Charles Michel, le président du Conseil européen, a entamé une tournée en Afrique de l’ouest francophone. Première étape de cette tournée africaine, le Sénégal où il est arrivé le lundi 22 avril 2024. Ensuite il se rendra en Côte d’Ivoire et enfin au Bénin précise plusieurs confrères sénégalais.

%

Il est bon de rappeler qu’en Février 2022, comme documenté sur le site de la commission de l’Ue, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président sénégalais, Macky Sall, lors d’une conférence de presse à Dakar, avait annoncé que l’Europe comptait mobiliser plus de 150 milliards d’euros d’investissements en Afrique dans les prochaines années.

« Aujourd’hui, je suis fière d’annoncer plus de 150 milliards d’euros par le programme Afrique-Europe. C’est le tout premier plan régional sous Global Gateway », a-t-elle dit devant la presse, en référence à l’initiative européenne lancée en décembre 2021 pour mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros de fonds publics et privés d’ici à 2027 dans des projets d’infrastructures à travers le monde. Mme von der Leyen n’a pas fourni plus de précisions.