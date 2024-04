Afrique: Maputo accueille la Commission mixte Angola-Mozambique

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, se trouve à Maputo, la capitale mozambicaine, pour participer mardi à la dixième session de la Commission mixte de coopération Angola/Mozambique.

Sous le thème "Le Mozambique et l'Angola ensemble pour le progrès économique et social", la réunion évaluera les projets entre les deux pays, examinera les accords et évaluera le rapport de la réunion des hauts responsables, tenue dimanche à Maputo, selon un communiqué de presse, envoyé à l'ANGOP.

La réunion examinera également les questions bilatérales dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de la défense, de l'intérieur, de l'administration territoriale, de l'économie, des finances, des transports, des communications, de l'industrie, du commerce, de l'énergie, des ressources minérales, du pétrole, des travaux publics, de l'agriculture, de la pêche, de la mer et de l'environnement.

Cet événement témoigne de l'engagement ferme des deux pays à cimenter une relation historique, qui remonte aux débuts de la lutte de libération nationale pour obtenir l'indépendance.

L'Angola et le Mozambique souhaitent construire un partenariat solide, qui rapproche les intérêts communs et permette des échanges sociaux et commerciaux fructueux, dans l'intérêt des deux parties et sur la base d'avantages comparatifs et complémentaires.

Les deux pays ont signé plus de 30 instruments juridiques de coopération, basés sur l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, daté de 2005.

Parmi les accords, figurent ceux d'exemption de visa dans les passeports diplomatiques et de service, la facilitation des visas dans les passeports ordinaires, ainsi que d'autres dans le domaine du transport aérien.