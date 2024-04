Afrique: L'Angola et le Nigeria analysent la coopération dans le domaine de la défense

Luanda — L'Angola et le Nigeria ont discuté lundi, à Abuja, de la mise à jour du Mémorandum sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Selon un communiqué de presse, les ministres de la Défense des deux pays, à savoir João Ernesto dos Santos (Angola) et Badaru Abubakar (Nigéria), ont également discuté de la participation aux missions de maintien de la paix de l'Union africaine et des Nations Unies.

Au cours d'une réunion tenue avec son homologue nigérian, en marge de la Conférence de haut niveau sur le terrorisme, la violence extrême et les changements anticonstitutionnels en Afrique, le ministre angolais a souligné le rôle historique du Nigeria dans la lutte de libération de l'Angola et dans les Accords de paix de Bicesse.

A cette occasion, João Ernesto dos Santos a défendu une coopération durable pour une Afrique sans terroristes.

Le ministre angolais a également rencontré le conseiller à la Sécurité nationale du Président de la République démocratique du Congo (RDC), Jean Lowis Esambo.

Les deux entités ont discuté du processus de pacification dans la région orientale de la RDC, l'une des missions du Président João Lourenço, en tant que champion de la paix et de la réconciliation de l'Union africaine.

Le conseiller à la sécurité nationale du président Félix Tchissekedi a remercié la disponibilité et le soutien continus de l'Angola et du Président João Lourenço pour la stabilisation de la RDC.

Conférence

Dès le premier jour de la conférence, les participants ont confirmé que ce phénomène entrave le développement de l'Afrique et détruit des familles.

Les participants ont conclu que le terrorisme et les changements anticonstitutionnels ne peuvent coexister avec la démocratie et la bonne gouvernance, c'est pourquoi les pays doivent coopérer, partager des informations et prendre des décisions rapides et pratiques pour décourager le phénomène.

Le ministre de la Défense nationale et des vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, interviendra mardi au forum et réaffirmera l'engagement de l'Angola dans la lutte pour la stabilité dans les régions du Sud, du Centre et des Grands Lacs.

Le discours du ministre sera axé sur le rôle important joué par le Président João Lourenço dans la médiation du conflit entre les Républiques démocratiques du Congo et le Rwanda.