Congo-Kinshasa: Gouvernorat de Kinshasa - Eugène Diomi Ndongala parmi les candidats

Le collectif des organisations non gouvernementales des droits de l'homme salue la présence d'Eugène Diomi Ndongala, fils d'un ancien gouverneur de la ville, dans la course pour succéder à Gentiny Ngobila et conseille un vote en sa faveur.

Dans un communiqué publié le 23 avril, le collectif des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en République démocratique du Congo, citant des sources proches de la Centrale électorale, indique que la ville de Kinshasa a enregistré trente et un candidats gouverneurs. Parmi les noms cités, celui d'Eugène Diomi Ndongala Nzo Mambu, ex-ministre des Mines et fils de Gaston Diomi Ndongala, ancien gouverneur de Léopoldville à l'époque du président Mobutu.

Ce collectif salue cette volonté d'Eugène Diomi Ndongala de servir la ville-province par des projets de développement. Il appuie également sa satisfaction par la connaissance des compétences d'Eugène Diomi ainsi que son expérience dans la gouvernance, étant donné qu'il a travaillé aux côtés de son père à la tête de la ville et dans d'autres secteurs de la vie. Ce collectif recommande aux députés provinciaux de voter pour Eugéne Diomi Ndongala comme gouverneur de la ville de Kinshasa, estimant que ce choix serait judicieux. "Étant donné que tout est à refaire dans la ville de Kinshasa, le choix d'Eugène Diomi Ndongala est plus judicieux pour prôner le développement de la capitale congolaise", a indiqué ce collectif.