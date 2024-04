Congo-Kinshasa: Partenariat militaire Belgique et le pays - De nouveaux commandos renforcent l'ossature des FARDC

Le Centre d'entraînement des commandos de Lwama à Kindu, dans le Maniema, a connu une ambiance particulière, le 22 avril, à l'occasion de la clôture de la formation de la 31e brigade de réaction rapide des Forces armées de la République démocratique du Congo ( Fardc).

La cérémonie y afférente a été présidée par le vice-Premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de mille commandos formés et entraînés par des instructeurs belges ont été à l'honneur. Ils ont reçu leurs brevets de fin de formation des mains du patron de la défense congolaise qui n'a pas manqué, dans son mot de circonstance, de les exhorter à la bravoure et au sens patriotique. "Prenez votre travail avec beaucoup de sérieux, d'abnégation et de détermination pour protéger nos frères et soeurs là où vous serez déployés", leur a dit le le vice-Premier ministre. Jean-Pierre Bemba les a exhortés à cultiver l'esprit de loyauté envers la patrie et à refuser toute compromission, les a invitant à suivre les consignes de leurs commandants dans les postes où ils seront affectés.

Enfin, le vice-Premier ministre chargé de la Défense les a aussi conscientisés par rapport au contexte sécuritaire de l'heure, caractérisé par la guerre d'agression dont le pays est l'objet de la part de la coalition RDF/M23. Un contexte opérationnel qui requiert plus d'engagement, de bravoure et de détermination à sauver la patrie en danger.

Débutée le 17 juin 2023, la formation de cette unite d'élite a été planifiée sur neuf mois durant lesquels les stagiaires ont appris les différentes tactiques commando, l'utilisation du terrain en profondeur et les techniques de tir au combat. Entre-temps, la Belgique, partenaire de cette formation, a promis une enveloppe de vingt millions d'euros pour assurer l'équipement de nouveaux commandos.

Notons que la cérémonie de remise des brevets s'est déroulée en présence du gouverneur de Maniema, du chef d'état-major adjoint des Fardc chargé des opérations, de l'inspecteur général des Fardc, du commandant de région ainsi que de beaucoup d'autres autorités politico-militaires de la province du Maniema.