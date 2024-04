Gabon: Les membres de la Nyanga Indivisible chez les Délégués spéciaux de la Mairie et du Conseil départemental à Tchibanga

"La Nyanga Indivisible", nouvelle structure associative portée sur les fonts baptismaux depuis le 15 février dernier à Tchibanga, a été reçue par la délégation Spéciale de la commune de la capitale nynoise, du Conseil départemental du département de Mougoutsi. Les membres de cette organisation associative sont allés présenter des exemplaires des status et règlement intérieur, ce lundi 22 avril 2024.

La journée du lundi 22 avril 2024 a été très chargée pour les membres de La Nyanga Indivisible". La délégation était conduite par son président, Aimé Mbadinga. Les membres de cette organisation ont été reçus tour à tour, par la Délégation Spéciale de la commune de la Nyanga et du Conseil départemental du département de Mougoutsi. Le but était de présenter et d'offrir les exemplaires du règlement intérieur et des statuts de leur organisation associative.

De la Délégation Spéciale de la Commune de Tchibanga à celle du Conseil départemental du département de Mougoutsi, Aimé Mbadinga a fait savoir que son association veut se"Positionner comme une force de proposition". C'est dans cette optique, qu'il est allé, avec quelques membres, présenter l'association aux Délégués Spéciaux à la mairie de Tchibanga et au Conseil Départemental de Mougoutsi. La réception, selon lui, a été à la hauteur de la considération que leurs hôtes accordent à la vie associative et au développement local.

Les Délégués spéciaux rencontrés ont salué l'initiative et la démarche de l'association La Nyanga Indivisible. S'unir, être ensemble pour bâtir une Nyanga plus prospère, plus juste pour tous, est le souhait de tous, surtout au moment où se déroule le Dialogue national inclusif. Un dialogue où les résolutions sont fortement attendues par les populations gabonaises qui croient à l'avenir du pays, grâce au "Coup de libération" du 30 août dernier, opéré par le CTRI, conduit par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Chef de l'État.

Le président de La Nyanga Indivisible a, toutefois, rappelé à des fins utiles, que l'association dont il est le premier responsable, vise plusieurs objectifs. Il s'agit de : "contribuer au développement de l'animation socioculturelle et artistique ; insérer des jeunes filles mères désoeuvrées à l'apprentissage aux métiers ; promouvoir les activités agricoles et commerciales génératrices des revenues, promouvoir l'éducation et le plaidoyer pour la promotion et la protection des droits des concitoyens...".

La Nyanga Indivisible dit soutenir l'action des autorités en prenant une part active à la mise en place des projets et à leur suivi. Elle espère que les autorités comprendront le bien fondé de les associer en qualité de partenaire pour mener à bien leurs actions.