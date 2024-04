Madagascar: Mission médicale - Dix mille cibles dans la région Androy

Plusieurs milliers d'habitants de la région Androy auront l'occasion de se soigner, de se faire opérer, gratuitement, au mois de mai. La prochaine mission de l'association Médecins de l'océan Indien (MOI) va se dérouler dans cette région du 1er au 10 mai.

"Nous envisageons d'organiser une mission humanitaire médico-chirurgicale et dentaire à Ambovombe", déclare l'association, hier. Neuf à dix mille patients, toutes disciplines confondues, seront pris en charge, lors de cette mission. Au centre hospitalier d'Ambovombe, une délégation hospitalière se chargera de la chirurgie, des soins ophtalmologiques, des soins optiques, de l'ORL, de la cardiologie, de la Gastro-entérologie et de l'échographie. Des médecins généralistes, des pédiatres, des chirurgiens dentistes avec des équipes de prothésistes et une antenne de chirurgie ambulatoire vont, par ailleurs, sillonner la région Androy, à savoir Antanimora, Amboasary, Tsihombe et Ambovombe.

Cette mission vise, en outre, à traiter les maladies les plus fréquentes dans cette zone. "Le paludisme et les maladies dermatologiques, provoquées par la pénurie d'eau, y sont fréquents. Nous allons, ainsi, augmenter les commandes des médicaments qui traitent ces maladies, ainsi que les vitamines et les sels minéraux dont les mères et les enfants ont besoin", indique le Dr Josette Rakotohery, vice-présidente de l'association MOI. Cinquante tonnes de médicaments seront acheminés dans cette région.

Cette mission humanitaire de la MOI est une aubaine pour ces habitants de la région Androy où bénéficier d'un soin de spécialité comme la cardiologie est une occasion rare. Les spécialistes présents dans cette région sont rares.

L'association organise deux missions par an. Après Androy, l'équipe prévoit de partir à Taolagnaro, pour la 70e mission, au mois d'octobre. Le Conseil départemental de La Réunion et Bovima du Groupe Inviso financent cette 69e mission à Androy.