Madagascar: Sakifo Musico Festival - Trois représentants malgaches à l'affiche

Eusebia, Claudio Rabe et Jain seront les ambassadeurs de la musique malgache lors de la 20e édition du Sakifo Music Festival, prévu du 7 au 9 juin 2024 à La Réunion.

La scène musicale de l'océan Indien s'apprête à vibrer au rythme de la diversité culturelle lors de la 20e édition du Sakifo Music Festival, qui se tiendra du 7 au 9 juin 2024 à Saint Pierre, La Réunion. Parmi les artistes à partager l'affiche avec une soixantaine de talents régionaux et internationaux, trois représentants de Madagascar se distingueront, qui sont le groupe d'Eusebia, Claudio Rabe et Jain.

Ce festival, réputé pour sa variété musicale allant du pop-rock à l'électro en passant par la chanson française, le blues et le reggae, offre également une vitrine aux musiques africaines et de l'océan Indien. « Nous aurons une heure de concert le 9 juin pour partager nos musiques de Salegy à l'international et toucher un public diversifié.

Actuellement en résidence avec mes équipes pour peaufiner la technique et assurer une préparation optimale. Le groupe Eusebia au grand complet sera présent, je ne serai pas seule. Après ce festival, mon groupe se préparera pour une tournée européenne à la fin du mois de juillet », exprime Eusebia, figure emblématique du Salegy.

Un rendez-vous incontournable

Quant à Claudio Rabe, établi à La Réunion depuis 2016, sa musique fusionne l'art oratoire malgache avec des touches de rap et de hip-hop, dans une fusion des styles des deux îles. Tandis que Jain, aux origines malgaches du côté maternel, Franco-malgache, mélange sa musique avec des influences africaines et orientales. Claudio Rabe et Jain monteront sur la scène le 8 juin.

%

Sélectionnés par un jury d'experts, ces artistes auront l'opportunité d'accroître leur visibilité dans l'un des plus grands festivals de l'océan Indien, réunissant à la fois des légendes de la musique et des talents émergents. Le Sakifo Music Festival est également une plateforme d'échanges et de rencontres pour les professionnels de l'industrie musicale. Sakifo, signifiant «ce qu'il faut» en créole réunionnais, est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique.

Avec la longévité la plus importante de l'île pour un festival musical, il témoigne d'un attachement fort auprès de son public et de son importance dans le paysage culturel de La Réunion. Le retour du lien originel entre le Sakifo et le Marché des Musiques de l'océan Indien ajoutera une dimension supplémentaire à cette célébration en réunissant les professionnels de la musique autour de groupes de l'océan Indien sélectionnés par un jury d'experts.