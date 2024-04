Congo-Kinshasa: Ouverture du Conclave sur le Bassin du Congo pour la promotion d'un avenir durable

Le Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS) de Kinshasa-Gombe a accueilli l'ouverture du Conclave sur le Bassin du Congo ce lundi 22 avril 2024. Un événement majeur réunissant 130 participants venant de la République Démocratique du Congo, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Mme L'Ambassadeur Lucy Tamlyn a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture, marquant ainsi l'importance de cette initiative. Ce conclave de 3 jours offre une plateforme unique aux acteurs locaux pour se connecter, partager des meilleures pratiques et collaborer afin de trouver des solutions adaptées aux défis spécifiques de la région. En mettant l'accent sur le développement local et la participation citoyenne, les participants auront l'opportunité de concevoir des projets novateurs qui répondent aux besoins des populations des pays du Bassin du Congo.

Protection de la biodiversité du Bassin du Congo

L'Ambassadeur des Etats-Unis en République démocratique du Congo, Mme Lucy Tamlyn, a prononcé un discours poignant lors de l'ouverture du Conclave sur le Bassin du Congo, mettant en lumière l'importance cruciale de la coopération régionale pour la préservation de cet écosystème vital. Soulignant l'engagement des Etats-Unis à soutenir les efforts de conservation et de développement durable dans la région, elle a mis en avant le Programme CARPE comme un outil essentiel pour la protection de la biodiversité du Bassin du Congo.

Entre ces lignes, elle a exprimé sa confiance dans la capacité des participants à travailler ensemble pour garantir un avenir durable pour le Bassin du Congo, malgré les menaces croissantes qui pèsent sur cette région. Elle a souligné la nécessité du partenariat et de la coordination entre les différents acteurs engagés dans la préservation de cet écosystème vital, appelant à une action concertée pour faire face aux défis environnementaux auxquels la région est confrontée.

De plus, Mme Lucy Tamlyn a insisté sur l'urgence d'agir pour protéger le Bassin du Congo, qui abrite une biodiversité exceptionnelle et fournit des services écosystémiques essentiels à la population locale et mondiale. Elle a appelé à une mobilisation collective pour lutter contre la déforestation, la chasse illégale et d'autres activités préjudiciables à cet écosystème fragile.

Enfin de compte, elle a exhorté tous les acteurs concernés à unir leurs efforts pour assurer la préservation à long terme du Bassin du Congo, soulignant que la protection de cet écosystème vital est non seulement une responsabilité régionale, mais aussi mondiale. Son discours a mis en lumière l'engagement des Etats-Unis à soutenir les efforts de conservation dans la région et a souligné l'importance de la coopération internationale pour relever les défis environnementaux actuels.

Préservation des forêts

Le Professeur Malasi, Conseiller Politique, Diplomatique et en charge du changement climatique de son excellence Mme la Ministre d'Etat en charge de l'Environnement, a souligné l'importance des peuples autochtones comme gardiens traditionnels des forêts du Bassin du Congo. Il a rappelé que les communautés locales sont les véritables propriétaires des forêts, ayant vécu en harmonie avec ces écosystèmes pendant des millénaires.

Il a également évoqué l'aspect de l'unité régionale autour de la protection des forêts du Bassin du Congo. Au-delà des frontières nationales et des différences idéologiques, la forêt est devenue un symbole d'unification et de collaboration pour les pays de la région. La lutte contre les changements climatiques et la préservation des ressources forestières sont des objectifs communs qui rassemblent les nations.

«Le gouvernement de la RDC reconnaît l'importance de soutenir les initiatives des artistes et des acteurs de la société civile qui promeuvent des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. En encourageant la créativité et l'innovation, cherche à tirer parti de ces partenariats pour trouver des solutions concrètes aux défis environnementaux auxquels le pays est confronté», a-t-il ajouté.

Par conséquent, la participation des artistes et de la société civile dans la préservation des forêts du Bassin du Congo est cruciale pour lutter contre le changement climatique et assurer un avenir durable pour la région. Etant donné que les communautés locales dépendent des ressources forestières pour leur survie, mais il est essentiel de trouver des alternatives à la déforestation pour préserver ces écosystèmes fragiles.

Cette initiative d'inclure les artistes dans le Conclave a été saluée comme un pas significatif vers une sensibilisation plus large et plus efficace. En effet, la culture orale des peuples bantous joue un rôle essentiel dans la transmission des valeurs et des connaissances, renforçant ainsi l'engagement communautaire en faveur de la préservation de la biodiversité.

Mais aussi par la sensibilisation du public et la promotion de modes de vie respectueux de l'environnement. De ce fait, Le gouvernement est prêt à soutenir les projets et les idées des artistes qui contribuent à la protection des forêts, à la lutte contre le changement climatique et à la recherche de financements internationaux pour ces initiatives.

Au cours des prochains jours, les participants travailleront ensemble pour identifier des domaines prioritaires et formuler des propositions concrètes visant à investir dans le bien-être et le développement des communautés locales. Ces projets contribueront à renforcer les capacités des acteurs locaux, à promouvoir la durabilité environnementale et à favoriser une croissance économique inclusive dans la région.