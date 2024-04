Togo: Fabre aux Ouatchis - « Personne ne doit voter pour nos malfaiteurs »

Ce ne sont pas les mots de votre organe mais bien du président national de l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement), Jean-Pierre Fabre qui s'exprimait devant les populations de Vogan qui ont répondu à son meeting de campagne.

Pour le président national de l'ANC, parti soutenir leurs listes dans la circonscription de Vo, « Personne ne doit voter pour nos malfaiteurs ». Pour soutenir son assertion, avance-t-il, « ce qu'ils ont fait la dernière fois qu'ils ont changé la constitution togolaise démontre encore une fois ce que nous savons depuis d'eux. Ils aiment les coups de force et les coups d'Etat. Cette occasion, les Togolais doivent la saisir pour rejeter le pouvoir en place. On ne peut se lever et changer une constitution pour une personne qui a juste envie de conserver le pouvoir ».

A tout prendre, le patron du parti Orange, et opposant à Faure Gnassingbé, voit en ces élections du 29 Avril 2024, une occasion offerte aux Togolais et partant aux populations de Vogan, Badougbé et Dzrékpo, des localités visitées, de s'extirper des griffes du pouvoir qui régente la vie des Togolais depuis déjà plusieurs années.

Avec les Ouatchis, est-ce que le message de Fabre Jean-Pierre est passé ? Réponse après le 29 Avril prochain.