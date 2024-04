Togo: Effort régional pour améliorer la santé publique

La réunion inaugurale du Comité de pilotage des projets de l'organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) s'est ouverte mardi à Lomé. Elle concerne les actions à mener directement au Togo.

L'OOAS joue un rôle crucial dans la gestion et la supervision des initiatives de santé dans la région ouest-africaine.

C'est l'agence spécialisée de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) chargée des questions de santé publique à travers les quinze États membres.

Le Comité de pilotage est responsable de plusieurs fonctions clés pour assurer l'efficacité et l'efficience des programmes de santé sous l'égide de l'OOAS, notamment la planification stratégique, la supervision et le suivi, l'allocation des ressources, la Ccoordination avec les partenaires.

Le travail du Comité de pilotage des projets est essentiel pour atteindre les objectifs de santé dans la région. En assurant une gestion rigoureuse des projets, le comité contribue à l'amélioration des systèmes de santé, à la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles, et à la réponse efficace aux urgences sanitaires. Les efforts coordonnés dans ces domaines sont vitaux pour le développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest.

Parmi les initiatives gérées par le comité, on trouve des projets sur la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, ainsi que des programmes de vaccination et de renforcement des capacités des infrastructures de santé locales. Ces projets sont souvent réalisés en collaboration avec des acteurs internationaux tels que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF, et diverses ONG.