Madagascar: Défaillance de la Jirama - Recours massif aux puits d'eau

Les demandes ont augmenté. Une entreprise spécialisée dans le forage de puits d'eau creuse désormais un à deux puits par jour, «ce qui n'était pas le cas auparavant», explique Alexandre Fidiarisoa, propriétaire de Trav'Eaux Forage.

Les demandes concernant le creusement de puits ont augmenté récemment en raison des problèmes persistants d'approvisionnement en eau à Antananarivo. «J'ai fait appel aux services des agences de forage de puits. J'en ai tellement assez des coupures d'eau constantes dans notre quartier. À présent, je n'ai plus à m'inquiéter de ce genre de problème», témoigne Alice Rabemiza, habitante de Tanjombato.

«Les habitants d'Antananarivo Avaradrano, Ilafy, Ivato, Andranomena et Ambohidratrimo sont ceux qui appellent le plus pour bénéficier de nos services», continue Alexandre Fidiarisoa. Réaliser un forage de puits nécessite des études préalables. Nous effectuons des descentes sur les lieux concernés, faisons des études sur la faisabilité du projet comme l'étude géophysique et l'étude géotechnique. Durant cette visite, nous déterminons les états et les composants du sol où nous devrions effectuer les travaux de forage, poursuit Alexandre Fidiarisoa.

Pour la construction d'un puits conforme aux normes, le prix varie de deux millions à quatre millions d'ariary. Il convient de noter que ces tarifs dépendent de l'emplacement : dans les zones élevées, il est bien plus difficile de trouver de l'eau, ce qui nécessite des forages plus profonds. Plus la profondeur du forage est grande, plus le prix augmente également. À Antananarivo, un puits peut atteindre une profondeur de soixante à quatre-vingts mètres. Le temps alloué aux équipes de foreurs est généralement d'un à deux jours. Les mois de juin, juillet et septembre sont particulièrement propices pour effectuer des forages de puits.

Les demandes de services de forage ont également augmenté pour les sociétés de forage traditionnel. Elles utilisent des bêches, des barres à mines, des pelles, des seaux et des poulies pour creuser les trous et tirer de l'eau. «Le moment idéal pour creuser un puits est le mois d'août, car il n'y a généralement pas de pluie», selon Dera Mamitiana Andrianiaina Rafanomezantsoa, un creuseur de puits traditionnel.