Madagascar: Rugby à XV - L'homologation du stade Makis sur la bonne voie

Des émissaires de Rugby Afrique et World Rugby viendront à Madagascar le 28 avril. Ils visiteront le stade d'Andohatapenaka dont l'homologation est sur la bonne voie.

À onze jours du début de l'Africa Women's Cup 2024 de rugby à XV, que Madagascar va accueillir du 4 au 12 mai au stade Makis d'Andohatapenaka, Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, présent sur le terrain hier, s'est assuré de l'avancement des travaux d'entretien du stade, dont l'homologation est quasi certaine et acquise avant l'ouverture de l'Africa Women's Cup. L'objectif pour Madagascar est de décrocher l'une des deux places qualificatives pour la Coupe du monde de 2025.

La dernière compétition officielle disputée au stade d'Andohatapenaka remonte au 7 avril dernier, lors du match du Top 12. Depuis lors, aucun match n'a été joué et toutes les compétitions ont été suspendues. L'objectif est de disposer d'un terrain digne et présentable pour la joute continentale.

« À l'heure actuelle, la préparation du stade Makis d'Andohatapenaka est à son terme. Nous avons suivi scrupuleusement les recommandations de Rugby Afrique et de World Rugby. Tous les trous et nids-de-poule ont été comblés afin d'éviter toute blessure lors des plaquages, des courses ou des chutes sur le terrain. Des paysagistes et des spécialistes du gazon supervisent quotidiennement les travaux, veillant à ce que chaque centimètre soit conforme aux normes requises », confie Marcel Rakotomalala.

Des améliorations

Et lui de continuer : « Comparativement à l'année précédente, des améliorations ont été apportées cette année, notamment en ce qui concerne les dimensions du terrain qui ont été réduites par rapport à 2023. Avec les travaux déjà effectués, je peux affirmer que nous ne rencontrons aucun obstacle quant à l'homologation du stade d'Andohatapenaka », assure Marcel Rakotomalala.

Le terrain de rugby à XV est une zone rectangulaire gazonnée, comportant une aire de jeu dont la longueur (de 100 mètres) correspond à celle des lignes de touche, et la largeur (de 70 mètres) correspond à celle des lignes de but. De chaque côté de l'aire de jeu, au-delà de la ligne d'en-but, une ligne de ballon mort délimite la zone d'en-but (de 22 mètres maximum) par rapport à cette dernière.

« Outre la finalisation des travaux sur les dimensions du terrain, des travaux sur la grille de protection débuteront à partir de ce jour. Nous installerons des clôtures pour empêcher l'envahissement du terrain après le match. Tous les équipements sont déjà sur place, et d'ici l'arrivée des émissaires, tous les travaux seront achevés. Des améliorations ont été apportées à l'accès à la tribune centrale et au gradin par la création d'escaliers facilitant l'entrée et la sortie des spectateurs. »

Critères d'homologation :

État de la pelouse avec des gazons naturels

Remise à niveau du terrain pour éviter la blessure en course

Nouveau traçage sur la dimension du terrain

Implantation de nouveau en-but

Clôture du terrain.Donné Raherinjatovo