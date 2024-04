Madagascar: Antsiranana - Un grand nettoyage pour revaloriser le bloc administratif

Les fonctionnaires civils et militaires se sont mobilisés la fin de la semaine dernière pour participer au grand nettoyage des façades du bâtiment, connu sous l'appellation de bloc administratif.

L'opération a été lancée en raison de la dégradation des façades et des alentours du bâtiment, dans le but de le sécuriser et de le valoriser. De nombreux volontaires ont répondu à l'appel pour cette initiative, y compris les autorités compétentes, dirigées par le préfet Lucien Mananjara. Ils se sont réunis tôt le matin, équipés de balais, de pelles et de cisailles, pour entreprendre une opération de nettoyage massif, communément appelée « Tagnamaro ».

Ce vendredi a donc marqué une nouvelle avancée dans les efforts visant à rendre le bloc administratif plus propre et plus accueillant. Ce bâtiment est un lieu unique car il héberge depuis des années plusieurs départements régionaux de nombreux ministères de la région Diana.

Revalorisation

Considéré comme le joyau de la capitale du Nord, il répond aux besoins des populations en leur évitant de devoir se rendre dans de multiples bureaux pour obtenir des documents administratifs.

Cependant, depuis sa construction, cet endroit n'a pas bénéficié d'un entretien adéquat, et il semble qu'il se soit sérieusement détérioré, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les fonctionnaires de l'État qui y travaillent rencontrent des difficultés à trouver des toilettes fonctionnelles. C'est pourquoi les responsables gouvernementaux ont appelé tous les fonctionnaires à prendre conscience de l'importance de ce lieu en tant que patrimoine de la région.

« Nous nous mobilisons pour ce vendredi avec tous les agents de l'État, civils et militaires, sans exception, pour revaloriser le bloc administratif », a déclaré le préfet, tout en encourageant les occupants à respecter l'hygiène et la propreté.

Il est à noter qu'au cours des derniers temps, l'entrée du bâtiment était devenue un lieu de vente ambulante, mais personne n'a osé l'interdire.