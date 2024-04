Algérie: Adapter les offres de formation doctorale aux exigences du secteur socio-économique et social

ALGER — Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique oeuvre à adapter les offres de formation doctorale aux exigences du secteur socio-économique, tout en adressant des orientations dans ce sens, aux différents établissements placés sous sa tutelle, en prévision du lancement des offres de formation doctorale, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

"Le ministère a organisé des rencontres d'évaluation durant la période allant du 11 au 20 février, dédiées aux préparatifs des formations doctorales dans le cadre de la démarche du secteur visant à rationaliser le lancement des offres de formation, notamment en termes de nombre de postes et de filières", précise la même source.

Pour ce faire, le ministère a adressé aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur une série d'orientations soulignant la nécessité de "conclure des accords de partenariat avec différentes institutions du secteur socio-économique, les instances et les administrations publiques désirant participer aux offres de formation, afin de renforcer le partenariat en matière de recherche entre l'Université et son environnement, en précisant la nature de ce partenariat, notamment en termes de contribution au financement des projets de recherche et d'opportunités de stages et de recrutement des doctorants".

L'accent a, également, été mis sur l'impératif de "définir un cadre de coopération et de coordination avec les établissements de la recherche scientifique lors de la préparation et de la mise en oeuvre des offres de formation doctorale, en associant les chercheurs permanents à l'encadrement des étudiants doctorants en leurs permettant de bénéficier des équipements scientifiques qualifiants", outre la "définition, au préalable, des thèmes de recherche en coordination entre les enseignants et chercheurs encadrants et les instances scientifiques qualifiées".

%

Les orientations comprenaient -selon la même source-" la mise en place d'une feuille de route au niveau des établissements universitaires pour l'accompagnement des étudiants inscrits régulièrement en doctorat, pour leur permettre de soutenir leurs thèses dans les délais impartis", ainsi que "l'établissement d'une deuxième feuille de route au niveau de chaque établissement universitaire pour l'accompagnement des étudiants doctorants retardataires, afin qu'ils puissent soutenir leurs thèses dans les plus brefs délais, sous peine d'application des dispositions prévues par la lois dans ce cas de figure".