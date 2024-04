Algérie: Justice - Tabi souligne l'importance de maîtriser la numérisation

TEBESSA — Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a souligné, mardi à Tébessa, " l'importance de maîtriser le processus de numérisation afin d'améliorer les services fournis aux citoyens par le secteur de la justice ".

M. Tabi a indiqué, en marge de l'inauguration du siège de la nouvelle Cour de justice de Tébessa, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya, que la maîtrise par les fonctionnaires du secteur du processus de numérisation "contribuera à leur faciliter le travail, et à améliorer les services fournis aux citoyens, aux justiciables et aux avocats de la défense ".

Inspectant la salle des archives de la nouvelle Cour, le ministre a appelé les fonctionnaires qui y activent à " recourir à la numérisation des inventaires et de l'archivage des dossiers judiciaires, ce qui permettra de retrouver ces dossiers chaque fois que cela sera nécessaire, à l'avenir, sans difficulté, tout en économisant de l'énergie et du temps ".

M. Tabi a également indiqué que son département ministériel a adopté, dans le cadre du programme du gouvernement en matière de gestion des contentieux, d'amélioration des procédures et d'extension des services judiciaires à distance au profit des justiciables et des avocats, le projet de transformation vers le système électronique en matière civile, au niveau des Cours, à commencer par l'échange électronique de recours, de mémorandums et autres correspondances par Internet.

Le ministre a également souligné " la nécessité de prendre en charge de manière optimale les personnes aux besoins spécifiques, les personnes âgées afin de fournir un service public de qualité, en adéquation avec les aspirations du citoyen, d'une part, et avec les installations et les équipements modernes dont dispose la nouvelle Cour de justice, d'autre part ".

Lors de l'inspection de la salle de conférences de cette nouvelle structure, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a appelé le président de la Cour et le procureur général à utiliser cette salle pour la formation des juges et des fonctionnaires du secteur, et à programmer des journées d'étude et des conférences sur les nouvelles lois, notamment celles relatives aux crimes de la traite des personnes, à la lutte contre la drogue, la contrefaçon et l'usage de faux.

Le ministre a également présidé une séance de travail qui a réuni les cadres et les fonctionnaires du secteur de la justice, dans cette wilaya, au cours de laquelle il a écouté leurs préoccupations, qu'il a jugées "objectives " et qui seront, a-t-il affirmé, "prises en charge en fonction des priorités ".

Il a rappelé, dans ce contexte, que le ministère de la Justice a libéré, au cours des dernières années, les promotions et procédé au recrutement de plus de 3.000 travailleurs afin de contribuer à l'amélioration de la vie sociale et des conditions de travail des fonctionnaires du secteur.

Selon un exposé présenté au ministre, le nouveau siège de la Cour de Tébessa, qui a nécessité un investissement public de l'ordre d'un (1) milliard de dinars, s'étend sur une superficie totale de 24.000 m2 dont 6.178 m2 bâtis.

La structure compte 7 étages comprenant 6 salles d'audience, une salle de conférences, une aile pour les avocats, une bibliothèque et un salon d'honneur, en plus de 135 bureaux pour les différents services, d'une salle des archives et de pièces de détention temporaire.