Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Avril 2024

Rca: Hommage aux victimes du naufrage de la baleinière - Le président décrète trois jours de deuil

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a proclamé dimanche trois jours de deuil national en hommage aux victimes du naufrage d'une baleinière survenu le 19 avril 2024 sur la rivière Mpoko, près de la capitale Bangui. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes et d'autres ont été portées disparues ou blessées dans le naufrage d'une baleinière qui les transportait à l'enterrement d'un notable dans le village de Mokélo, situé à environ 45 km du lieu du drame. Plus de 72 heures après ce drame, le président centrafricain a décrété trois jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire du lundi 22 au mercredi 24 avril en hommage aux victimes.( Source : abangui.com)

Togo : Elections - L’opposition entre mobilisation et crainte de répression

Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution qu'elles dénoncent, l’opposition et la société civile togolaises sont déchirées entre désir de mobilisation et crainte de répression, à quelques jours des élections législatives. « Il ne faut pas attendre grand-chose des élections", a déclaré lundi sans ambiguïté à l’Afp Jean Yaovi Dégli, avocat et ancien ministre chargé des relations avec le Parlement (1991-1992), ajoutant que "le parti au pouvoir n’a rien à craindre". Si les partis d’opposition continuent de faire campagne avant le double scrutin législatif et régional du 29 avril, les espoirs

Sénégal : Coopération - Bassirou Diomaye Faye évoque les priorités du pays avec le président du Conseil européen

La visite de travail du président du Conseil européen Charles Michel a permis au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au cours de l’audience qu’il lui a accordée, d’évoquer la nouvelle vision qui gouverne désormais la République du Sénégal depuis l’élection présidentielle du 24 mars 2024.La rencontre entre les deux personnalités s’est tenue, lundi 22 avril 2024, en fin de soirée au Palais de la République. Dans la continuité de son discours de victoire ou encore de son message à la nation à la veille de la fête nationale d’indépendance, le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué avec son hôte la réorientation de la politique de coopération du Sénégal, qui reste toutefois engagé auprès des partenaires internationaux. (Source : adakar.com)

Nigeria : Football - Emmanuel Amunike en pole position pour devenir le nouveau sélectionneur national

L'ancien attaquant Emmanuel Amunike est sur le point de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria. Favori pour succéder à José Peseiro, Amunike est apprécié pour son expérience et ses succès passés, notamment avec les moins de 17 ans des Super Eagles, qu'il a menés à la victoire à la Coupe du monde en 2015. Le Nigeria se prépare pour un match crucial contre l'Afrique du Sud en juin dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. La nomination d'Emmanuel Amunike apporterait une nouvelle dynamique à l'équipe, qui cherche à se qualifier pour le tournoi mondial.(Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : Institut national de formation professionnelle agricole- Dialogue de sourds entre le ministère et élèves grévistes

Du communiqué publié le 22 avril 2024 par le service de communication du ministère d’État, ministère de l’Agriculture, du Développement rurale et des Productions vivrières à la suite de la marche organisée par les élèves grévistes de l’Institut national de formation professionnelle agricole (Infpa) sur les bureaux du maroquin susmentionné, mais également celui des Ressources animales et Halieutiques, il ressort que les deux parties sont toujours dos à dos. Pour sa part, le ministère en charge de l’Agriculture se dit être « disponible à trouver une issue heureuse à cette situation ». Puisque des médias se font écho de ce que certains élèves n’ayant pas de tuteurs dans leurs zones de formation. Pour rappel, le ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani a fait évacuer les établissements de l’Infpa et mis les élèves en congés depuis le 17 avril 2024, après la perturbation la veille des examens par des élèves grévistes qui protestent contre leur non intégration systématique à la fonction publique. ( Source : fratmat.info)

Mali : Phase régionale du dialogue inter-Maliens : Les fortes recommandations de Bamako

Après trois jours d’intenses débats et d’échanges fructueux autour des préoccupations majeures de la vie de la nation, à travers les cinq thématiques retenues par les Termes de référence (Tdr), les lampions se sont éteints ce lundi sur les travaux du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale (Dimpr). Ainsi, à l’instar des 19 régions et des ambassades et consulats les participants à la phase régionale du District de Bamako ont formulé d’importantes recommandations pour une sortie durable de la crise malienne. Il s’agit entre autres de : Prolonger la Transition de 12 mois à 36 mois; Dissoudre toutes les milices d’autodéfense et leur réinsertion dans le rang des Forces de défense et de sécurité (Fds) ou à d’autres fonctions civiles ; Dissoudre les associations à caractères ethniques; Renouer le dialogue avec les partis politiques (Source : alome.com)

Gabon : Diplomatie - Le Général Oligui Nguema et Emmanuel Macron se rencontreront à Paris fin mai

Le général gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et le président français Emmanuel Macron se retrouveront à Paris à la fin du mois de mai, dans le cadre de renforcer les liens économiques entre le Gabon et la France, a-t-on appris de Gabon Review. Cette rencontre fait suite à un précédent tête-à-tête à Dubaï en décembre dernier, qui n'avait pas permis aux autorités gabonaises d'exprimer toutes leurs intentions concernant le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri). Cette nouvelle discussion entre les deux chefs d'État intervient après une récente séance de travail entre le ministre gabonais de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, et Jérémie Robert, conseiller Afrique de Macron, à l'Élysée le 28 mars. (Source : Gabon Review)

Kenya: Armées- le chef des armées et 9 responsables militaires tués dans un crash d’hélicoptère

Le chef des armées du Kenya, Francis Omondi Ogolla, et neuf autres responsables militaires ont été tués jeudi 18 avril 2024, dans le crash d’un hélicoptère dans l’ouest du pays, a annoncé le président William Ruto. (Source: africaguinee.com )