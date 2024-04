Cote d'Ivoire: Masa 2024 - Un fonds d'un milliard de Fcfa mis à la disposition des acteurs culturels

Démarrée le samedi 13 avril, la 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan (Masa) a pris fin le samedi 20 avril 2024, au palais de la culture sur une note d'espoir.

En effet, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a annoncé qu'un accord tripartite a été signé entre son département ministériel, Orange banque et le ministère de la Culture et de la francophonie pour le financement de l'industrie culturelle et créative (Icc) d'un montant d'un milliard de Fcfa.

Il a précisé que le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique fournira 500 millions de Fcfa et Orange banque, le reliquat. Mais il faut noter cet argent octroyé aux acteurs culturels sous forme de prêt à rembourser à un taux préférentiel de 8% sur une période de trois ans et destiné aux acteurs de l'industrie culturelle et créative âgés de 18 à 50 ans.