Angola: Un investissent arabe de 251 millions de dollars pour moderniser le terminal du Port de Luanda

Luanda — Le groupe entrepreneurial arabe « ADP-Abu Dhabi Ports » investira 251 millions de dollars dans la modernisation du terminal polyvalent du Port de Luanda, afin de stimuler le développement de l'activité logistique du pays, a annoncé ce mardi à Luanda, le Ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreu.

Intervenant à la cérémonie de signature de l'accord de concession du terminal « joint-venture » entre Unicargas (alors opérateur), Multiparques, l'Autorité portuaire de Luanda et ADP-Abu Dhabi Ports, le ministre a informé que l'investissement arabe pourrait atteindre 410 millions de dollars au cours de la période d'exploration.

À cet effet, a-t-il expliqué, tout sera déterminé par la demande du marché, car l'emplacement permet d'attirer des investissements pour la croissance attendue des volumes de conteneurs du pays, estimée à un taux annuel moyen de 3,3 pour cent (%) au cours de la prochaine décennie.

Selon le directeur, ce terminal, d'une superficie de plus de 80 mille mètres carrés, est la principale porte maritime du pays et joue un rôle important dans l'économie angolaise, transportant plus de 76% du volume des conteneurs et marchandises diverses de l'Angola.

Ricardo D'Abreu a par la suite précisé que le Port de Luanda est l'un des principaux centres de transbordement de l'Afrique centrale et de l'Ouest, permettant l'accès du commerce maritime aux pays enclavés du continent, notamment la République Démocratique du Congo et la Zambie.

%

"Ces caractéristiques ont déterminé l'intérêt et la décision de l'ADP-Abu Dhabi Ports de poursuivre ce partenariat et de devenir l'un des grands moteurs du transport maritime international à destination et en provenance de notre pays", a-souligné le ministre.

Selon le ministre, les accords signés élargissent et renforcent la présence du groupe arabe le long de l'importante route commerciale partant de l'Asie vers l'Afrique australe et occidentale.

Abu Dhabi Ports, une filiale d'AD Ports Group, opère dans 10 ports et terminaux aux Émirats Arabes Unis, basé à la frontière du commerce mondial, gérant des chaînes de valeur logistiques globales de classe mondiale qui favorisent l'excellence opérationnelle grâce à l'utilisation des technologies numériques.