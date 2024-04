Angola: La division territoriale considérée comme moyen de rapprocher les citoyens

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, a souligné mardi, à Luanda, la division territoriale en cours dans le pays comme la voie idéale pour rapprocher le pouvoir administratif du citoyen.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la "Semaine du Médiateur de Justive", le gouvernant a souligné que l'administration publique doit veiller à ce que la présence de l'État se fasse sentir là où elle est réellement nécessaire.

Il a également ajouté qu'il est nécessaire de laisser certains domaines d'intervention au secteur privé à travers la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures de simplification et de réduction de la bureaucratie dans l'action administrative, incarnées par le projet SIMPLIFICA.

« Pour mieux servir les citoyens, l'État doit être de plus en plus agile, dynamique et plus proche », a-t-il souligné.

Il a mentionné que parmi l'ensemble des réformes administratives en cours, il convient de mentionner spécialement le processus de décentralisation qui conduira à l'institutionnalisation dês élections locales.

D'autre part, il a expliqué qu'il est essentiel que le Bureau du Médiateur de Justice se prépare également à étendre son action lorsque les autorités locales seront institutionnalisées, étant donné que celles-ci feront partie de l'administration publique et fourniront des services aux administrés, une relation qui peut entraîner des conflits entre les parties.

Il a affirmé que dans l'action administrative, l'État se rapporte en permanence aux citoyens, avec des droits et des obligations, ces derniers étant dans une position plus fragile.

"La gestion des affaires publiques est la responsabilité principale des gouvernements, un exercice réalisé dans le but premier et principal de satisfaire les besoins collectifs", a-t-il précisé.

La complexité, a-t-il dit, de cette tâche exige une réforme permanente de l'État et de l'administration publique, ce qui constitue un défi et un objectif pour tout gouvernement qui recherche l'efficience et l'efficacité dans la fourniture des services aux citoyens.

La "Semaine du Médiateur de Justice" se déroule du 19 au 28 avril sous le thème "Le médiateur de Justice comme médiateur des conflits entre le citoyen et l'administration publique".