Angola: Le PDAC décaisse sept millions d'euros dans 90 projets

Luanda — Sept millions d'euros (un euro vaut 888,62 kz) ont été déboursés, au cours des trois dernières années, dans 90 projets liés au secteur agricole, par le Plan de Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC), a rapporté mardi, à Luanda, son coordonnateur, Estêvão Chaves.

Estêvão Chaves s'exprimait en marge d'une session de formation sur l'évaluation de projets dans l'agro-industrie, qui se déroule jusqu'au 26, ayant expliqué que les plans mentionnés ci-dessus font partie des 149 approuvés par le PDAC, dont le total est évalué à 12 millions d'euros.

Selon le coordinateur, ce projet travaille avec des chaînes de valeur telles que le maïs, le soja, les haricots, le café, les oeufs, les poulets, le manioc, les patates douces, les pommes de terre, la patate douce, l'arachide, les moutons, les chèvres et le manioc.

Il considère l'agroalimentaire comme une activité risquée, mais avec de nombreuses opportunités, c'est pourquoi l'objectif est de l'introduire dans le secteur bancaire et de comprendre les critères de chaque banque, surtout les nouvelles, en termes de méthodes utilisées pour évaluer les projets d'affaires.

La perspective, a-t-il ajouté, est de rechercher des solutions auprès de sept banques partenaires.

La directrice commerciale du Fonds de Garantie des Crédits (FGC), Márcia José, a expliqué qu'il existe un partenariat pour accorder des garanties allant jusqu'à 75% de la valeur, contre 65% qui existaient au moment du démarrage du programme.

Il a fait savoir que le FGC dispose d'un portefeuille de 62 financements approuvés par la banque, avec 45 projets remboursés.

Concernant le non-respect du paiement du capital et des intérêts, ainsi que de la commission de garantie, il a indiqué qu'il y avait peu de programmes non conformes, en raison de l'implication de l'équipe de suivi qui cherche à atténuer les risques de non-conformité.

Le Projet de développement de l'agriculture commerciale en Angola (PDAC) est financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, coordonné par le ministère de l'Agriculture.

L'action de formation commencée ce mardi comprend la participation des directeurs nationaux et des hauts cadres du ministère de l'Agriculture et des Forêts, des représentants des banques commerciales et des institutions financières et de l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM).

Elle vise à leur apporter des connaissances dans des domaines tels que « les plans d'affaires, les « chaînes de valeur et l'agroalimentaire » et les « sauvegardes sociales et environnementales », afin de renforcer les compétences en matière de financements co-participés du PDAC.