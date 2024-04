Angola: Le pays et le Mozambique signent deux instruments juridiques

Luanda — Les Républiques d'Angola et du Mozambique ont signé mardi, à Maputo, deux (2) autres instruments juridiques dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Il s'agit du procès verbal de la Xe session de la Commission bilatérale Angola/Mozambique et d'un accord dans le domaine de la santé, tous deux signés par le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Mozambique, Verónica Macano Dlhovo.

Le procès verbal est un instrument qui permet aux parties de s'entendre sur des domaines de coopération, des actions et des objectifs en vue de soutenir la mise en oeuvre des accords signés ou en cours de négociation.

L'accord signé dans le domaine de la Santé se concentre sur les domaines de la formation des professionnels de ce secteur, des échanges académiques entre les institutions de formation, des soins primaires, des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles, ainsi que de la collaboration entre les instituts nationaux de santé du Mozambique et de l'Angola, dans le domaine du diagnostic de laboratoire, de la recherche et du système qualité.

De même, il couvre la surveillance épidémiologique et la pharmacovigilance, la réponse aux urgences de santé publique et de biosécurité, les situations de catastrophes naturelles, la coopération entre les autorités de réglementation des médicaments des deux pays et d'autres domaines de coopération d'intérêt mutuel.