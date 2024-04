Angola: Une diplomate angolaise révèle le 'partenariat actif' entre le pays et le Maroc

Luanda — La relation bilatérale entre l'Angola et le Maroc se caractérise par un "partenariat actif", selon la représentante permanente de la République d'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations à Genève, Margarida Izata.

Citée dans un communiqué auquel l'Angop a eu accès aujourd'hui, l'ambassadrice s'exprimait lors de la séance consacrée à la sixième revue de la politique commerciale du Maroc, qui se déroule les 22 et 24 de ce mois, au siège de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en Suisse.

A l'occasion, elle a déclaré que, malgré le modeste partenariat entre l'Angola et le Maroc, les deux pays sont actifs au sein de l'Union africaine et de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCTFA), en plus d'être membres de l'OMC depuis 1995 et 1996, respectivement.

Margarida Izata a souligné qu'au cours de l'année 2022, l'Angola a exporté vers le Maroc principalement des résidus alimentaires et des substances connexes, constitués de son, de café, de thé et d'épices, alors qu'auparavant l'Angola importait essentiellement des produits chimiques et minéraux et du poisson transformé du Maroc.

Selon la diplomate, la relation commerciale peut être considérée comme « très modeste et déséquilibrée », un fait qui nécessite un développement dans les années à venir.

Elle a estimé que les relations commerciales entre les deux pays sont encore bien en deçà des attentes et a donc assuré d'ouvrir la voie pour élever la coopération au niveau d'un partenariat actif et construire de nouveaux liens économiques et commerciaux, ainsi que des investissements rentables.

L'ambassadrice, qui conduisait la délégation angolaise à l'événement, a salué le résultat important de la sixième évaluation des politiques et pratiques commerciales du Maroc, soulignant que le rapport marocain et celui du secrétariat de l'OMC ont fourni une analyse exhaustive des développements économiques et commerciaux du Maroc au cours des sept dernières années.

Elle a reconnu, d'autre part, qu'il est remarquable de constater qu'en dépit de la crise pandémique mondiale et des dernières années de conflits dramatiques et de changements géopolitiques, le Maroc a connu une croissance moyenne de 2,1% par an, créé une démocratie consolidée, une diversification économique et des investissements dans le développement humain.

« L'Angola salue l'engagement continu et le travail acharné du Maroc dans l'élaboration et le soutien des initiatives les plus pertinentes du Groupe africain. Nous saluons également les efforts sincères du Maroc pour la promotion de l'intégration des pays africains et arabes à l'OMC», a-t-elle salué.

Margarida Izata a également rappelé qu'au cours de l'année 2023, le Maroc est également devenu la principale destination africaine des investissements directs étrangers, le principal investisseur interne africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième investisseur africain à travers le continent.